Mad Cool cierra su cartel con 21 nombres, se caen Queens Of The Stone Age

Mad Cool cierra su cartel. El festival regresa a la capital los próximos 6, 7, 8, 9 y 10 de julio en su ya quinta edición, la primera desde 2019. Un evento que acaba de incorporar a veintiún bandas, incluido un nuevo co headliner para el día 8 de julio, ya que por motivos ajenos a la organización Queens of the Stone Age han cancelado su actuación.

Incubus se suman al line-up del viernes, compartiendo jornada con nombres tan potentes como Muse, St. Vincent, Alt-J, Jamie Cullum, Phoebe Bridgers, Black Pumas, Parcels…