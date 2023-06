The Jesus and Mary Chain anuncian directo, ‘Sunset 666’

The Jesus and Mary Chain han anunciado un nuevo álbum en vivo titulado Sunset 666, que se lanzará el 4 de agosto a través de Fuzz Club. Grabado en 2018 mientras la banda abría los conciertos de Nine Inch Nails en Los Ángeles, incluye una versión de «Sometimes Always» con la ex vocalista de Belle & Sebastian, Isobel Campbell.

Sunset 666 fue grabado durante una serie de seis conciertos en el Hollywood Palladium y abarca la discografía de los escoceses del rock alternativo, desde Psychocandy (1985) hasta su álbum de regreso en 2017, Damage and Joy. Las primeras 12 pistas capturan el set completo del grupo de los hermanos Reid en la última fecha, el 15 de diciembre de 2018, mientras que las últimas cinco fueron grabadas en el concierto que tuvo lugar cuatro días antes.

Además de «Sometimes Always», Campbell participa en «Black and Blues» como reemplazo de Sky Ferreira. El álbum estará disponible en formatos digitales, CD y vinilo y ya puede reservarse.

La banda, que formará parte del próximo Primavera Weekender, se encuentra preparando el que será su nuevo álbum de estudio.

Escucha ‘Sometimes Always (feat. Isobel Campbell)’ de The Jesus and Mary Chain

Estas serán las canciones de ‘Sunset 666’

01. Just Like Honey *

02. Sometimes Always (feat. Isobel Campbell) *

03. Black and Blues (feat. Isobel Campbell) *

04. Amputation *

05. All Things Pass *

06. Some Candy Talking *

07. Head On *

08. The Living End *

09. Cracking Up *

10. Teenage Lust *

11. I Hate Rock ‘N’ Roll *

12. Reverence *

13. Blues from a Gun ^

14. Far Gone and Out ^

15. Between Planets ^

16. Halfway to Crazy ^

17. In a Hole ^

* = Grabada el 15 de diciembre de 2018

^ = Grabada el 11 de diciembre de 2018

