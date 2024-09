Manu Chao está de regreso con ‘Viva tú’

Manu Chao anunciada hace algunas semanas su nuevo álbum, Viva Tú, previsto para el próximo 20 de septiembre. Un disco que viene presentado como una obra políglota y unificadora, fusiona géneros en una vibrante colección de postales conmovedoras y llenas de color que ponen al ser humano en el centro de todo.

Las 13 canciones que forman «Viva Tu», el nuevo álbum de Manu Chao inspirado en sus viajes y el día a día de las personas, aborda el estado actual del mundo, tanto real como virtual, en español, francés, portugués e inglés, con notables colaboraciones del legendario Willie Nelson en «Heaven’s Bad Day» y de la cantante francesa Laeti en «Tu Te Vas».

Desde que lanzó La Radiolina en 2007, ha seguido compartiendo música generosamente. Además de ofrecer temas gratuitos en su página web o sesiones acusticas en su canal de YouTube, Manu ha colaborado en proyectos con amigos como Bomba Estereo, Rumbakana, Charlart58, Carlangas, Dani Lanc?a, Calypso Rose, y otros muchos, y ha participado en causas sociales como Playing For Change o The Dharavi Dream Project.

Escucha sus adelantos:

Estas serán las canciones de ‘Viva Tú’ de Manu Chao

1. Vecinos En El Mar

2. La Couleur du Temps

3. River Why

4. Viva Tu

5. Heaven’s Bad Day feat. Willie Nelson

6. Tu Te Vas feat. Laeti

7. Coração No Mar

8. Cuatro Calles

9. La Colilla

10. São Paulo Motoboy

11. Tom et Lola

12. Lonely Night

13. Tantas Tierras

Foto Manu Chao: Sofia Dowbor / Radio Bemba