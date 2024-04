Marián Fest, un festival para un ser de luz

Lo de “ser de luz” es un concepto actualmente algo manido, de acuerdo. Pero está bien traído para hablar de quien vamos a hablar. Marián Moscardó causaba ese efecto. Yo, personalmente, no tuve la suerte de conocerla mucho, pero cuando me la crucé siempre me pareció que resplandecía de una forma diferente a la de los demás. Tenía una sonrisa llena de vida y un gusto musical bueno e inagotable. Te la encontrabas en todos los conciertos.

Marián fue modelo en la agencia Carmen Duran, pero además de eso, trabajó en muchos de los locales orientados hacia la música indie o rock de la ciudad del Turia (los añorados Deluxe o Woodstock y los todavía activos Imágenes y George Best) e incluso se animó a organizar algunas sonadas fiestas (Leo Partys) donde pinchaba bajo el pseudónimo de anticuerpo. Así que desplegó su luz sobre mucha de la música que tuvo lugar en los años en que su afición por ella la llevó a una participación activa, emocionada y entusiasta.

Pero, lamentablemente, esta historia tan bonita y tan de cuento (rockero) de hadas tiene un final triste como pocos. El pasado verano Marián empezó a encontrarse mal y los médicos detectaron un tumor cerebral que sería tan fatal como fulminante. Pocos, incluidos los más allegados, pudieron hacerse a la idea de su desaparición o incluso despedirse como es debido. Su luz se apagó de repente y nos dejó a oscuras.

Ese es el principal motivo de que el que fuera su pareja y compadre de correrías musicales, el fotógrafo Josep Escuin, haya querido organizar este pequeño happening para honrar su memoria. El denominado Marian Fest tendrá lugar el próximo martes 30 de abril (recuerden, al día siguiente es el día del trabajo y por tanto el día más festivo del año) en la valenciana sala 16 Toneladas y sus beneficios están íntegramente destinados a colaborar con la asociación Carena , que ofrece apoyo psicológico a personas con cáncer y a sus familiares.

En su cartel, encontramos a viejos conocidos de Muzikalia como Johnny B. Zero , Galavera , Robot Emilio (la nueva banda de power pop dadaísta de Edu Ruinas), a los que se unen los barceloneses The Lizards , unos Bell Boys especialmente reunidos para la ocasión, Cigarrito , Uba & Chumi y Crazy Tornados, así como alguna que otra (gran) sorpresa y una serie de DJs que harán bailar al personal hasta altas horas de la madrugada, tal como a Marián le hubiera gustado. Todos ellos contribuyen totalmente de forma altruista.

Las entradas pueden conseguirse a través de la web de la sala , de Movingtickets , o en los siguientes puntos de venta físicos: Tulsa Café (Benimaclet), George Best Club, Discos Oldies, Discos Amsterdam (Nuevo Centro) y Tasca el Botijo (Barri del Carme). También se puede colaborar con fila 0 al módico precio de 10 euros y contribuir así a la labor de la asociación.

Las puertas de la sala se abrirán a las 20:30 y los conciertos comenzarán a partir de las 21h.

El cartel es obra de la hija de Josep, Laura Escuin.