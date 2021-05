Martin Gore de Depeche Mode remezcla su nuevo EP

Mientras Depeche Mode vuelven al estudio para dar continuidad a su último trabajo Spirit (2017) tras ingresar como miembros oficiales de Rock And Roll Hall Of Fame, Martin Gore, guitarrista y teclista de la banda sigue con su carrera en solitario.

The Third Chimpanzee se publicaba el pasado 29 de enero a través del sello Mute, un disco que tendrá su continuidad en The Third Chimpanzee Remixed que se edita el próximo 20 de agosto. Cinco nuevas versiones de los temas en las manos de Rrose, Jlin, The Exaltics, ANNA y Kangding Ray.

Escucha “Vervet (Chris Liebing Remix)” de Martin Gore