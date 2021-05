Noga Erez – KIDS (Drag City)

La artista israelí Noga Erez tiene un talento inmenso, y creo que pocos discos pop me gustarán más este año que este KIDS (Drag City, 2021). En este, su segundo disco, nos lleva por terrenos en donde confluyen el r&b, el rap, el pop, y la tradición de su país con una frescura despampanante.

Es un trabajo que -como se ha dicho en infinitas veces, por desgracia- surge del confinamiento, tiempo suficiente para reflexionar y, por ejemplo, urdir un discurso sobre las relaciones maternofiliales, la crisis de valores en la sociedad actual, y pequeñas pinceladas sobre la enquistada guerra entre Israel y Palestina. Al respecto cabe decir que, cuando arrancó su carrera triunfal le recomendaron que no diera opiniones sobre política, pero a Nora no hay quien la haga callar.

La voz Erez es ingobernable, y tiene la cualidad de hipnotizar apoyándose en diferentes registros: del recitado hiphopero a lo Missy Eliott, a entonar con potente fraseo pop. Con poderío, y acompañada por Ori Russo – músico, pareja sentimental, y productor del disco- arranca con el upbeat de “CIPI”, e irremediablemente ya estás moviendo la cabeza de un lado a otro. Luego, “VIEWS”, con derivaciones hip hop, giros melódicos inesperados, y un estribillo triunfador le basta para meterse al oyente en el bolsillo.

Las tonadas pimpantes se suceden: “You So Done” (funky vacilón), “End Of The Road” (recuerda a la Missy Eliott de Under Construction, una obra maestra a recuperar), y una “Bark Loud” que ecos a la pirotecnia de OutKast. Noga Erez juega con los estilos, los hibrida a su antojo para crear un pop urgente, descreído en apariencia, pero con una fuerza arrolladora.

Lo dicho ahora mismo queda patente en todo el disco, pero especialmente en esa orgia de texturas y sonidos que es “KIDS” -con el apoyo rapero de Blimes Brixton-, una pieza perfecta de funk poliédrico, o la nerviosa “Knockout” en la que narra la ansiedad de estar perimetrada (con suerte) en tu casa. Un disco bombástico.

Escucha Noga Erez – KIDS