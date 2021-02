Martin Gore – The Third Chimpanzee EP (Mute)

Corría el año 1989 cuando Martin Gore lanzaba sus primeras canciones al margen de sus compañeros de Depeche Mode. Ese Counterfeit EP, que no tuvo continuación hasta 2003 con una segunda entrega, no era más que un mero entretenimiento en el que llevaba a su terreno canciones de algunos de sus artistas favoritos: Joe Crow, Tuxedomoon, The Durutti Column o Sparks en el primero y Brian Eno, Nick Cave, Dylan, Bowie, Lou Reed o David Essex, entre otros, en el segundo.

Quienes conozcan algo la vida del compositor británico sabrán que no es muy amigo de pasar horas y horas en el estudio y el tiempo que suele hacerlo, lo dedica en cuerpo y alma a la banda con la que ha vendido más de 120 millones de discos en las últimas cuatro décadas. Pero de un tiempo a esta parte, parece buscar nuevos divertimentos acompañado de viejos amigos, como hizo en en el disco de electrónica instrumental Spook (2011) junto a Vince Clarke, -con quien montó VCMG– o cuatro años después y ya en solitario, con MG (2015).

Ahora nos sorprende con su continuación, un EP de cinco temas llamado The Third Chimpanzee en el que oscurece su discurso y llena su minutaje de bajos pulsantes, latigazos de sintetizador y ese sonido metálico tan personal que nos suena familiar, pues llevamos escuchándolo en los de Basildon desde la salida de Alan Wilder. Lo que realmente nos llama la atención de estos 24 minutos, es encontrarnos con unas atmósferas que no escuchábamos en Depeche Mode desde los tiempos de Ultra (1997) y que asomaron en pequeñas dosis en álbumes como Playing The Angel (2005).

Percusiones industriales, ciertos toques de dub, alguna guitarra escondida (“Mandrill”) y una siniestra apertura (“Howler”) que va creciendo a cada instante llegando a un teclado final majestuoso y melancólico, que vuelve a repetir en la canción que cierra del EP. Volviendo a “Mandrill”, estamos ante el mayor gancho del conjunto con sus ritmos casi tribales y un estridente riff de lo más pegadizo. “Capuchin” podría ser una maqueta de los últimos tiempos de su grupo y la larga “Vervet”, por su parte, avanza misteriosa sobre una interesante melodía, aunque termina por hacerse algo repetitiva.

Este EP es una buena noticia, una apertura de miras y evolución en la música de Gore, que esperamos tenga sus frutos en la próxima entrega junto a Dave Gahan y Andrew Fletcher.

Escucha Martin Gore – The Third Chimpanzee EP