Meat Loaf fallece a los 74 años

El cantante y actor estadounidense Marvin Lee Aday más conocido como Meat Loaf, ha fallecido a los 74 años, según ha confirmado su agente.

“Sabemos cuánto significó para muchos de vosotros y realmente apreciamos todo el amor y el apoyo a medida que avanzamos en este momento de dolor por la pérdida de un artista tan inspirador y un hombre tan hermoso. Desde su corazón hasta vuestras almas… ¡nunca dejéis de rockear!” , dijo la familia de Meat Loaf en un comunicado.

El álbum debut de Meat Loaf de 1977, Bat Out of Hell escrito por su fiel Jim Steinman, es uno de los más vendidos de la historia. Bat Out of Hell II: Back Into Hell (1993), contenía el sencillo de éxito mundial “I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That)”. Fue número 1 en EEUU y en el Reino Unido, pasando siete semanas en la cima. Completó la trilogía Bat Out of Hell con The Monster Is Loose en 2006. Los tres álbumes han vendido más de 65 millones de copias en todo el mundo. También ha participado en algunas películas, como El Club de La Lucha.

Descanse en paz.