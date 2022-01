Como cada domingo, llega el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han pasado por Muzikalia a lo largo de la semana, al tiempo que aprovechamos para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Mystic Braves – Hanging on

(enlace a la noticia)

La Bien Querida – Río de enero

(enlace a la noticia)

Ladytron – Tower of glass (Danz CM remix)

(enlace a la noticia)

Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators – Call off the dogs

(enlace a la noticia)

Le Garçon Rêvé – Turia killed the video star

(enlace a la noticia)

Tindersticks – Both sides of the blade

(enlace a la noticia)

Beach House – Once Twice Melody: Chapter Three

(enlace a la noticia)

Ilegales y Loquillo – Tantas veces me he jugado el corazón que lo he perdido

(enlace a la noticia)

Los Bitchos – Pista (fresh start)

(enlace a la noticia)

Sonic Youth – In & Out

(enlace a la noticia)

León Benavente – Canciones para no dormir

(enlace a la noticia)

Viva Belgrado – Pena sobre pena

(enlace a la noticia)

Lana del Rey – Watercolor eyes

(enlace a la noticia)

Santero y los Muchachos – Complicado

(enlace a la noticia)

Biznaga – Contra mi generación

(enlace a la noticia)

Soledad Vélez – BAE

(enlace a la noticia)

Tórtel – Calavera suave

(enlace a la noticia)

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Band of Horses – Lights

Tal como te venimos informando desde hace unos meses, los estadounidenses Band of Horses publicarán su nuevo álbum, Things Are Great, el próximo 4 de marzo. Esta semana el grupo ha publicado un nuevo sencillo de adelanto, “Lights”. Una canción que invita a ver la luz al final del túnel y levantar los ánimos. Things Are Great, editado por BMG, será el sexto disco de Band of Horses y supone un retorno al sonido primigenio de la banda.

Carlos Ann – Un dios agotado

El músico barcelonés Carlos Ann lanzó la pasada semana un sencillo titulado “Un dios agotado”, primer adelanto del que será su próximo álbum, El Disco Negro. Días después salió a la luz el vídeo de la canción, dirigido por la artista Peinga Rayo y el propio Carlos Ann. Un vídeo atrayente para una canción igualmente pegadiza e hipnótica.

Rick Treffers – Hongerdood

Cuando está a punto de cumplirse un año desde que publicara su disco Looking For A Place To Stay, el neerlandés afincado en Valencia Rick Treffers ultima l el lanzamiento de un nuevo álbum, esta vez en el idioma de su país natal. Un disco que saldrá a la venta el 1 de marzo con el título de Levensdrift. Después de que a finales del año pasado viera la luz “In de stad”, esta semana Rick Treffers ha desvelado un nuevo sencillo del que será su nuevo trabajo: una canción titulada “Hongerdood”.

Atlas for Home – Keep going

Atlas for Home es un grupo francés en activo desde hace casi una década que ahora se ha convertido en un dúo formado por Marion Gualandi y Valentin Guérin. Después de dos EPs publicados en 2014 y 2018, y de haber recorrido Europa junto a bandas como State Champs, Four Year Strong o Judah & the Lion, la banda regresa en 2022 con “Keep Going”, un tema híbrido entre el pop-punk y el emo. Una canción con una producción más afilada que refleja la faceta más agresiva del dúo. Un auténtico himno a la vida que se nos presenta con un vídeo de estética 90s realizado por MediaOffline.

51 Grados – En la piel

El grupo madrileño 51 Grados han estrenado esta semana un nuevo videoclip. Después de publicar “Puzzle”, “Cero” y “El tránsito”, hace unos días llegó “En la piel”, cuarto adelanto de su próximo trabajo. Un tema grabado y mezclado por José Caballero en Estudios Neo que llega acompañado de este videoclip grabado en el CDM “Margot Moles” del Ayuntamiento de Madrid.

Maximiliano Calvo – De Rodríguez

“De Rodríguez” es el nuevo trabajo del artista Maximiliano Calvo, nacido en Rosario (Argentina) y afincado en España. Una canción fresca que une ritmos brasileños con suaves tintes del Río de la Plata todo tamizado por la música de raíz española que le enganchó hasta el punto de quedarse a vivir en nuestro país. “De Rodríguez” es una expresión de los años 80 que hacía alusión a los hombres que se quedaban a trabajar en casa mientras sus familias se iban a la casa del pueblo o de la playa a pasar los veranos. En esos momentos “De Rodriguez” los hombres aprovechaban para “vivir la vida loca”. Cuando Maximiliano conoció esta expresión compuso este tema pensando en que la que se quedaba “De Rodriguez” era la mujer, dándole la vuelta al clásico término. Con esta canción que nos descubre al Maximiliano más canalla y liante, pensada para escucharla y disfrutarla a buen volumen, cerramos por hoy nuestra lista de las canciones de la semana.