Armonía y destrucción. Un homenaje a Adrian Borland. José Miguel Gala (Edición Punto Didot)

Plantearse algo tan aparentemente minoritario como una biografía musical de Adrian Borland y, de paso, de The Sound, podría parecer descabellado a estas alturas, pero en España, donde el grupo británico obtuvo quizá algo más de reconocimiento inmediato que en su natal Reino Unido, tampoco está de más. Eso es lo que habría podido pensar José Miguel Gala, el autor de “Armonía y destrucción”, un librito de corte autogestionado que arranca desde un sentimiento personal y de necesidad hacia una de las figuras, con el tiempo, más aclamadas del afterpunk.

Quien busque en este libro una recopilación de anécdotas o elementos no conocidos sobre la banda y el bueno de Borland errará en el tiro. No se trata de un “Adrian Borland & The Sound. Meaning Of A Distant Victory” más; ni siquiera es un compendio de fuentes con las que ahondar más en el significado que tuvo el inglés en la oscuridad musical de toda la década de los 80. No. Pero a cambio sí que el lector se encontrará de frente con una sensación un tanto difícil de encontrar, la del empeño y vuelco personal del alguien sin más pretensiones que la de recordar su figura, en un alarde casi de urgencia y con una sobredosis de ética DIY.

Gala ha buscado fuentes, y las ha encontrado, intercambiando correspondencia con algunas personas que pudieran informar de cómo fue todo aquello, aunque, como él reconoce, se ha permitido el lujo de dejar cosas fuera, ya que la relación actual de Graham Bailey y Michael Dudley ha debido generar más comentarios negativos de los necesarios. ¿Para qué acabar haciendo de esto una miseria? Y, además, quien calla, otorga. Y si el autor ha decidido callar, también es una forma de poner sobre la mesa lo enrarecido que fue la historia del sujeto de esta biografía musical.

Y hablaba de urgencia porque, al final, da la sensación de que has recorrido una historia aséptica de The Sound, de las miserias de Borland, de once capítulos en once días, a mayor gloria del barniz fanzinero que protege este trabajo. Hay mejoras, claro, como la de haber evitado centrarse demasiado en ese papel de crítico al crítico (hay que ponerse en la época cuando se publicaron las crónicas: The Sound fueron siempre un tanto incomprendidos) o la ya mencionada omisión de información. Pero no nos pongamos pijoteros: la idea estaba ahí y, en ese afán casi de gratitud, el autor lo ha querido hacer así y dejar su sello. Personalmente, agradezco que el papel, las fotos de tipo casi xerográfico y el tono alejen cualquier atisbo de libro al uso y remarque el sello personal y, sobre todo, que destile, insisto, la urgencia de alguien para quien Adrian Borland pudo significar mucho más que algo residual.