Pink Flamingos & The Cherry Lovers lanzan su primer EP

Pink Flamingos & The Cherry Lovers es un grupo canario afincado en Madrid. Compuesto por Pedro Vega (voz) y David Rodríguez (guitarras), autor y compositor respectivamente de todos los temas de la misma, toman su nombre del universo de John Waters. Su música se mueve entre el funk/soul y el electropop mainstream, recordando a bandas como Parcels, Daft Punk o Silk Sonic. Desde su formación en 2022, Pink Flamingos & The Cherry Lovers han ofrecido conciertos, han participado en festivales y también en concursos de bandas por toda España.

El pasado 4 de agosto el grupo publicó su primer EP, Get Back To Life. Un disco con cuatro canciones que se abre con la canción que le da título, siguiendo con «Right time, right place», «Looking for the wrong man» y «Be the change». El EP ha sido producido, mezclado y masterizado por el galardonado ingeniero de sonido Luis del Toro, ganador de varios Grammys Latinos.

El resultado es un póquer de temas espléndidos, desde el contagioso funk del tema titular, con sabor a clásico de los 70, siguiendo con un medio tiempo más sedoso («Right time right place»), pasando por otro pelotazo funk algo más contenido («Looking for the wrong man») y acabando con «Be the change», que arranca como una suave balada soul para subir de intensidad según va avanzando la canción con algún delicioso interludio instrumental.

Además el próximo día 25 verá la luz el videoclip que da nombre al EP. Una producción audiovisual de Álvaro Delgado y Saddy Encina con la colaboración y dirección de arte de J Tormento (Separadas al Nacer Producciones) y que se podrá ver en su canal de Youtube.

De momento, aquí puedes escuchar este EP con el que debutan Pink Flamingos & The Cherry Lovers: Get Back To Life.