Como todos los miércoles, aquí estamos fieles a nuestra cita con la PlayList Emergente de la Semana. Una sección semanal en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os recomendamos siete canciones de Oddliquor, Migrant Motel, Sego, Hooray for Humans, Playback Maracas, Musgö y Desert.

Oddliquor – Cursiii

Oddliquor es un joven cantante y productor madrileño que se a dado a conocer por su trabajo con artistas como Nathy Peluso, Natalia Lacunza o Marc Seguí, y también con su carrera en solitario. Hace algo menos de un año ya pasó por nuestra PlayList Emergente. Hoy regresa a esta sección con su nuevo sencillo, «Cursiii», un tema de estilo urbano que habla sobre la forma en que idealizamos nuestras relaciones.

Migrant Motel – Party

Migrant Motel es un dúo formado por David Stewart (de Perú, residente en L.A.) y Chava Ilizaliturri (México). También ellos pasaron hace unos años por nuestra PlayList Emergente. Hoy te presentamos «Party», su último sencillo, un tema aparentemente festivo pero que justamente habla de no tener ganas de salir y de quedarse en casa en plan tranquilo.

Sego – Surrender

Sego es un grupo de Los Ángeles que, cuatro años después de lanzar su segundo álbum Sego Sucks en 2019 y tres tras su EP Life With Pam, regresan ahora con nuevas canciones. En la actualidad se encuentran preparando su tercer LP, del que han adelantado ya algunas canciones. La última se titula «Surrender», un pegadizo y bailable tema que habla de aceptar la incapacidad para satisfacer a todo el mundo.

Hooray for Humans – Forty kinds of snow

Hooray for Humans es un grupo de Valladolid formado por Fer, Fran y Juan. En 2018 debutaron con un EP homónimo editado por Discos Ancarana, al que siguió un LP titulado Tell Your Family and Friends that You Love Them. Recientemente han acabado de grabar con Pablo Giral en Estudio La Leñera un nuevo EP que verá la luz tras el verano. De momento nos han dado a conocer el sencillo «Forty kinds of snow».

Playback Maracas – NO

Playback Maracas es un trío catalán formado por Álex Pérez, Eloi Martínez y Julián Álvarez. Tras publicar su disco de debut y actuar en diversos festivales importantes como el Vida, el Primavera Sound o el Sónar, se dedicaron durante unos años a montar su propio estudio donde producir a otros artistas y a ellos mismos. Ahora vuelven a la acción de la mano de Oso Polita con un nuevo disco del que hace poco nos avanzaron este tema titulado «NO».

Musgö – Tulipanes rojos

Musgö es el nombre artístico de Mar Gabarre, arpista, cantante y artista multidisciplinar gaditano-barcelonesa conocida por su innovador proyecto con arpa eléctrica. De ella te hablamos también en una PlayList Emergente de hace unos años. En breve publicará su nuevo álbum, Un Sendero, del que ya nos ha avanzado algunas canciones. Entre ellas está «Tulipanes rojos», una llamativa combinación de flamenco, hip hop, ritmos afrobeat y su maravillosa arpa.

Desert – Què vol aquesta gent

Desert es un dúo de música electrónica formado por Cristina Checa y Eloi Caballé. Aunque ya cuentan con una larga trayectoria como grupo, no fue hasta 2022 que publicaron su primer álbum, Caos Sota El Cel (Primavera Labels), disco del que te hablamos en profundidad en Muzikalia. Hace unos días publicaron el vídeo de «Què vol aquesta gent», dirigido por David Camarero y creado al completo con la ayuda de una inteligencia artificial.