Morgan anuncia las fechas de su fin de gira

Cuando van a cumplirse dos años desde que Morgan lanzaran su último trabajo The River and The Stone, llegan las fechas con las que se cerrará una intensa gira que les ha llevado a recorrer el país y a participar en diversos festivales.

Un álbum mezclado por Stuart White (Beyoncé, Autolux) en Los Ángeles y masterizado por Colin Leonard (SING mastering) en Atlanta, GA.

Tras más de 100 conciertos en salas, teatros y festivales, además de acompañar a Fito & Fitipaldis como artista invitado en la gira de grandes recintos durante la primavera-verano de 2022, Morgan comenzó 2023 con el éxito del primer concierto propio en el WiZink Center de Madrid (21 de enero de 2023). Después de un año en el que han estado en muchos de los festivales más relevantes del país (Mad Cool, Sonorama, BBK Live, etc.), la banda ofrecerá varios conciertos en salas y teatros entre noviembre de 2023 y febrero de 2024, en lo que será el fin de “The River Tour”.

Próximos conciertos de Morgan

11 noviembre, LEÓN, Espacio Vías.

25 noviembre, MÁLAGA, Sala París 15.

22 diciembre, GIJÓN, Sala Acapulco.

23 diciembre, BILBAO, Sala Santana 27.

30 diciembre, BARCELONA, Sala Razzmatazz.

12 enero, VALENCIA, Sala Moon.

18 enero, MADRID, Teatro Circo Price.

19 enero, MADRID, Riviera.

(Entradas disponibles el 18/7 a las 12:00h)

27 enero, PONTEVEDRA, Pazo da Cultura.

16 febrero, IRUÑA-PAMPLONA, Zentral.

17 febrero, SANTANDER, Escenario Santander.

