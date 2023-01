Morgan (Wizink Center – Inverfest) Madrid 21/01/23

Otro año más Morgan e Inverfest nos regalaron una gran noche de ROCK con mayúsculas. Este invierno, pasamos al siguiente peldaño en cuanto recinto y aforo de la capital del reino. Después de los dos llenos de hace un año en el Circo Price, toca la primera, seguro que no será la última, visita al antiguo Palacio de la Deportes de la Comunidad de Madrid. Aunque debemos decir que los graderíos laterales estaban ocultos tras espesos cortinajes, la pista y el fondo presentaban un lleno total.

Para tan especial ocasión no han reparado en gastos y nos tenían preparada una actuación con su extensa Familia Dorada. Sobre el escenario, una grada de tres alturas en las que se situaron un cuarteto de cuerda y un quinteto de viento, con quienes ya tocaron y grabaron en el 2021 una actuación en el Price, además de las habituales Golden Girls a los coros. En próximas fechas pasarán por Córdoba, Granada, Murcia y Santander. Si tenéis ocasión, no lo dudéis, id a verles. Tras casi dos horas de celebración saldréis más felices y vivos de lo que entrasteis.

La noche comenzó con “Hopeless prayer” primer corte de su último disco, The river and the stone, con el que llevan girando desde hace año y medio. Continuaron con “Alone”, single de lanzamiento de este LP, que con los sintetizadores de David Schulthess y las guitarras Paco López nos han transportado a la ambientes cósmicos. Para cuando han pasado a “River” tercer tema del concierto, las cuerdas vocales de Nina estaban a tope. La actuación de esta noche intercala canciones de su último álbum con temas de North (2016) y Air (2018). En “Praying”, de su primer largo, nos pidió, con una entrañable y simpática explicación, ayuda en los coros, mientras que en “Planet Earth” nos volvieron a transportar a atmósferas oníricas.

En el repertorio de Morgan hay tres temas en castellano. Todos ellos muy celebrados tanto por sus números en redes como por la acogida por el público en directo. Todas ellas sonaron en Madrid. “El recuerdo y su rey”, “Volver” y “Sargento de hierro” que tiene como invitado especial a Quique González, cuya relación con Nina se remonta al 2016, cuando la pidió que colaborase en su tema “Charo”. Otro invitado de la noche fue Alejandro Ovejero, ex-bajista del grupo que les acompañó en “Home”. Este tema tuvo una intro muy reconocible y bella compuesta por David Gilmour de Pink Floyd para The Division Bell de 1994. El solo de guitarra de “Coming back to life” interpretado por López enmudeció al Wizink y la voz de una de las Golden Girls nos dejó sin aliento.

Nina dio las gracias al público por la asistencia en varias ocasiones queriendo dejar claro que no quería que nadie se fuera de allí sin saber lo agradecidos que estaban con su público. “Flying peacifully” con sus pinceladas gospel y soul suena realmente bella con el acompañamiento de cuerdas y vientos. Para los bises dejaron “A kind of love” con la que presentaron a toda su crew. Destacar que tanto el sonido como las luces de la noche han estado a la altura de esta pedazo de banda. En “Another road (Getin` ready) el organo hammond de Chuches y el ritmazo de Ekain Elorza, nos llevan con su groove al Detroit de los años 60.

Y para cerrar, «Marry you» , que ponía la guinda del pastel. Nina de pie, en el centro del escenario junto a Paco López a la guitarra acústica, nos despiden con esta maravilla en la que la cantante demuestra, una vez más, por qué su voz no tiene comparación en la escena nacional.