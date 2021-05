Triángulo de Amor Bizarro + The Parrots (Tomavistas Extra) 22/05/21

Tras el arranque entre los sintetizadores y la experimentación de María Arnal i Marcel Bagés + Le Parody, la segunda jornada de Tomavistas Extra tuvo a las guitarras como protagonistas; afiladas en The Parrots y llenas de reverb y distorsión, en el caso de Triángulo de Amor Bizarro.

Los madrileños llegaban a su primer concierto en más de un año presentando algunas canciones del que será su nuevo disco, en el que parece encontraremos varias en castellano como ya hemos podido comprobar en la vibrante “Maldito”, que aquí sonó sin C. Tangana, pero sí con ese punteo tan Television y esos coros que agitaron al personal. El dúo formado por Álex de Lucas y Diego García se hicieron acompañar de otros cuatro músicos en el escenario, entre quienes se encontraba Ade Hinds. Durante poco más de media hora desplegaron su habitual desparpajo y esas melodías de rock sucio y garagero que bordan, mezclando algunos de sus ‘clásicos’ como “Let’s Do It Again” o “Girl”, con como decimos temas nuevos, despidiéndose con esa “No Me Gustas, Te Quiero” que hasta Iggy Pop alabó en su programa de radio. Estamos seguros de que su nuevo disco dará que hablar.

Triángulo de Amor Bizarro regresaban a la capital tras su visita el pasado verano a la Sala La Riviera, para volver a recordarnos la vigencia de su álbum homónimo, que aunque llegó a nosotros pocos días antes de estallar la pandemia y no ha podido ser aún presentado en condiciones, acaba de tener una réplica en forma de ricas reinterpretaciones con artistas tan variados como Erik Urano, Biznaga, Boyanka Kostova, Carolina Durante Soleá Morente o Sr. Chinarro. Unas variaciones y ecos que quedan ahí como complemento, porque ahora es momento de volver a acercar al público un repertorio urgente y necesario que no ha dejado nunca de crecer en matices y composiciones imprescindibles.

Así volvieron a demostrarlo en la casi veintena de temas con los que pudimos recrearnos con sus muchas facetas, en las que da igual el rumbo que tomen, porque siempre siguen sonando a ellos mismos. Empezaron con los aires dub de “No eres tu”, que termina mutando en una fiesta de ruidismo perfecta para entonarnos hacia momentos de su primera época como “El fantasma de la transición”, a la que le siguieron las contundentes “Nuestro Siglo Fnord” y “Amigos del género humano”. No faltaron momentos conmovedores como “Seguidores”, esa descomunal “Asmr Para Ti” (entre el Disintegration y el Souvlaki) y una “Cura mi corazón” que llenó de magia y enmudeció el Parque Enrique Tierno Galván en el tramo final.

Como contrapunto, ahí estaban la rabia de “Canción de la fama” y “Acosadores”, la oscuridad de “Muchos Blancos en Todos los Mapas” o la locura industrial de “Ruptura”, acompañando a los densos ambientes de “Qué hizo por ella cuando la encontró” y “Fukushima”. Algunos de sus himnos como “Baila Sumeria” o la reciente “Folía de las Apariciones” iban anticipando lo que estaba que estaba por llegar, una catarsis comunal, un momento que muchos recordaremos como uno de los fogonazos de esperanza vital que tanto necesitábamos después de tantos meses de sufrimiento por gentileza del puto Covid-19. Fue en los primeros acordes de “Vigilantes del espejo” cuando en la zona más cercana al escenario nos levantamos de nuestras sillas y empezamos a brincar por puro instinto humano. Estábamos al aire libre, distanciados, con mascarilla… necesitábamos gozar de esa increíble sensación que encadenamos con “Barca Quemada” y “De la Monarquia a la Criptocracia”, viviendo los 10 minutos musicales más emocionantes y felices que recordamos en mucho tiempo y que agradecemos que fueran de la mano de nuestros queridos Triángulo de Amor Bizarro.

Esa liberación de endorfinas hizo que el cierre con “El Crimen: Cómo ocurre Cómo remediarlo” nos dejara un buen sabor de boca que aún perdura. Gracias por esto.

Fotos Triángulo de Amor Bizarro y The Parrots: Adrián YR Photography (Tomavistas)