Animal Collective ponen música a un documental

Animal Collective ponen música a Crestone, el primer largometraje escrito, producido y dirigido por Marnie Ellen Hertzler en asociación con Memory. La película se estrenará en PVOD el 16 de febrero de 2021.

Ambientada en el desierto de Crestone, Colorado, durante ocho días, Crestone sigue a un grupo de raperos de SoundCloud que viven en soledad, cultivan marihuana y hacen música para Internet. Cuando llega un viejo amigo para hacer una película, la realidad y la ficción comienzan a desdibujarse.



Animal Collective creó previamente el álbum audiovisual Tangerine Reef (2018) en colaboración con Coral Morphologic, lanzó Transverse Temporal Gyrus (2012) como la música para una instalación en el Museo Guggenheim junto con el trabajo visual del artista Danny Perez, y lanzó el álbum visual ODDSAC. (2010), también en colaboración con Danny Perez. Crestone (banda sonora original) es la primera partitura cinematográfica de la banda.

Brian “Geologist” Weitz y Josh “Deakin” Dibb de Animal Collective dicen esto sobre la música de la película:

“Vivir en el desierto de Sonora a principios de los 2000 tuvo un efecto profundo y duradero en mí, especialmente después de varios años en la ciudad de Nueva York. Desde entonces he tenido una vaga idea de un sonido que refleje esa experiencia, pero ningún proyecto me llevó a eso. Las imágenes, sonidos, historias y estructuras creadas y documentadas en “Crestone” finalmente lo hicieron. Muchas gracias a Marnie, su equipo, Dead God, the land y, como siempre, a mi hermano Josh por la inspiración y la oportunidad de trabajar en este proyecto. – Brian

Conocí a Marnie cuando viví en Nueva Orleans por un breve tiempo en 2015 y rápidamente nos hicimos amigos. Cuando se acercó a mí para hablar sobre la música de “Crestone”, me emocioné mucho. Me pareció muy natural pedirle a Brian que se uniera a este proyecto, ya que ya habíamos estado colaborando en un puñado de cosas como dúo durante el año anterior. Habiendo querido componer una película durante muchos años, este fue un primer proyecto ideal para explorar el proceso. Para mí, la fase inicial de desarrollo de las ideas para esto fue simplemente levantar una escena y sentarme al piano e improvisar con la energía que interpreté. En muchos casos, este pase inicial se registró y se utilizó para la composición final. Este proceso de usar imágenes, personajes, edición y sonido práctico como una especie de partitura para tocar fue realmente liberador e inspirador. – Josh