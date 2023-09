Nirvana lanzarán edición ampliada de ‘In Utero’ por su 30 aniversario

El tercer disco de Nirvana, In Utero, fue publicado el 21 de septiembre de 1993. Su apuesta por una música más cruda y sin adornos fue recibida por fans y crítica con igual medida de shock y euforia, mientras la grabación de Steve Albini dejaba al descubierto cada tonalidad primaria del material más confrontacional pero vulnerable que jamás habían grabado Kurt Cobain, Krist Novoselic y Dave Grohl.

Nirvana grabó In Utero en el curso de seis días en febrero de 1993 en Pachyderm Studio en Cannon Falls, MN después de que su precedesor Nevermind, se convirtiera en uno de los trabajos más icónicos de la música contemporánea. Habiendo vendido 30 millones de copias y causando un cambio cultural pop sísmico, In Utero fue esencialmente el primer disco que Nirvana hizo teniendo en cuenta la reacción del público. Así que desde las melodías casi desastrosas de la apertura de “Serve The Servants”, hasta el estrés agridulce de “All Apologies”, fue el sonido de la potencia musical más increíble y conflictiva de la era en el cénit de su poder, enfrentándose con el papel de altavoz generacional que nunca esperaron ser – y finalmente venciendo esta lucha para hacer el disco que necesitaban hacer.

Geffen/UMe celebra el 30 aniversario de In Utero con reediciones en varios formatos que llegarán el 27 de octubre: Edición limitada 8LP Súper Deluxe, 5 CD Súper Deluxe, 1LP + 10”, 2 CD Deluxe y una edición digital Súper Deluxe.

Estas 3 ediciones Súper Deluxe incluyen un total de 72 temas, 53 de ellos inéditos. Entre el material no antes editado, se encuentran dos conciertos completos de la época de In Utero, el Live In Los Angeles (1993) y el último concierto de la banda en Seattle, Live On Seattle (1994), además de seis temas extra en directo en Roma, Springfield y Nueva York. El productor de Seattle e ingeniero de sonido Jack Endino – que trabajó en el álbum de debut de la banda, Bleach (1988) reconstruyó los temas en directo de las cintas de la mesa de sonido para estas reediciones. Además, las doce canciones originales de In Utero junto con cinco canciones extra y caras B, han sido nuevamente remasterizadas a partir de las cintas analógicas originales en estéreo por Bob Weston en Chicago Mastering Services – que fue el otro ingeniero que asistió a Albini en las sesiones originales.

Las cajas de edición Súper Deluxe también presumen de llevar en la portada un panel extraíble en acrílico con la imagen del icónico ángel, un libro de tapa dura de 48 páginas con fotos inéditas, un fanzine nuevamente diseñado de 20 páginas, una litografía del póster del concierto de Los Ángeles realizada por el artista Coop, réplicas del móvil de promo del ángel que se usó en las tiendas de discos en 1993, 3 fliers de gira, 2 réplicas de entradas de concierto para Los Ángeles y Seattle, un pase All-Access de la gira y cuatro pegatinas de tela para backstage: Press, Photo, After Show y Local Crew.

Este será el contenido de la edición 30 aniversario de In Utero, de Nirvana

CD 1

IN UTERO

Original Album Remastered

Serve The Servants Scentless Apprentice Heart-Shaped Box Rape Me Frances Farmer Will Have Her Revenge On Seattle Dumb Very Ape Milk It Pennyroyal Tea Radio Friendly Unit Shifter tourette’s All Apologies

BONUS TRACKS & B-SIDES

Remastered

Gallons Of Rubbing Alcohol Flow Through The Strip Marigold Sappy Moist Vagina I Hate Myself And Want To Die

CD 2 & 3

LIVE IN LOS ANGELES

Great Western Forum – December 30, 1993

CD 2

Radio Friendly Unit Shifter* Drain You* Breed* Serve The Servants* Come As You Are* Smells Like Teen Spirit* Sliver* Dumb* In Bloom* About A Girl* Lithium* Pennyroyal Tea*

CD 3

School* Polly* Frances Farmer Will Have Her Revenge On Seattle* Rape Me* Territorial Pissings* Jesus Doesn’t Want Me For A Sunbeam* The Man Who Sold The World* All Apologies* On A Plain* Heart-Shaped Box Blew* Feedback Jam*

CD 4 & 5

LIVE IN SEATTLE

Seattle Center Arena – January 7, 1994

CD 4

Radio Friendly Unit Shifter* Drain You* Breed* Serve The Servants* Come As You Are* Smells Like Teen Spirit* Sliver* Dumb* In Bloom* About A Girl* Lithium* Pennyroyal Tea*

CD 5

School* Polly* Frances Farmer Will Haver Her Revenge On Seattle* Milk It Rape Me* Territorial Pissings* Jesus Doesn’t Want Me For A Sunbeam* The Man Who Sold The World* All Apologies* On A Plain* Scentless Apprentice* Heart-Shaped Box* Blew*

BONUS LIVE 1993/1994

Serve The Servants (Live in Rome)* Scentless Apprentice (Live in Rome)* Heart-Shaped Box (Live in Rome)* Very Ape (Live in Rome)* Milk It (Live in Springfield)* tourette’s (Live in New York)*

* Previously unreleased