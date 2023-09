Aloud Music celebra sus 20 años con Viva Belgrado, Lisabö, Toundra y más

Aloud Music tira la casa por la ventana para festejar sus dos primeras décadas de vida, organizando una serie de conciertos con importantes bandas que han pasado por el sello y otros artistas que les han marcado.

Creado en 2003 por Sergio Picón, Núria Ferré y los componentes del grupo Bloomington (Jose, Javi y Juantxu), Aloud Music se convirtió rápidamente en uno de los sellos más queridos del panorama del rock alternativo nacional. Durante 2 décadas, ha editado proyectos musicales que han calado hondo en el gran público (los principales serían Toundra, Viva Belgrado y Nothink), referentes europeos del rock instrumental (Astralia, Exxasens, Jardín de la Croix), pequeñas joyas de la escena contundente (Ànteros, Bones of Minerva, (lo:muêso), Hedtrip), a la artista independiente referente del movimiento de la autogestión (Ainara LeGardon), futuras estrellas de la música contemporánea (Marina Herlop, Los Sara Fontán, Linalab) o incursiones en movimientos fascinantes como el math rock (Doblecapa, El Tercer Semestre, IEPI, The Joe K-Plan, Our Next Movement) o el indie-rock (Santa Rita, Peluze, Pinpilinpussies, The Last 3 Lines).

Con una filosofía única y a prueba del paso del tiempo, Aloud Music llega a sus 20 años de vida más en forma que nunca. Su política de descargas, de precios o de entradas gratuitas a menores de 23 años siguen vigentes, pero hoy en día el sello es mucho más que eso. Su participación en la organización del ya clásico AMFest reflotó las ganas de organizar conciertos, y en los últimos años el sello ha organizado conciertos a bandas como Toe, Caspian, Big Brave, Tides from Nebula, Jakob, Nordic Giants, Giardini di Miró, Bobbie Johnson, Yndi Halda o Aiming for Enrike.

Unido a la ediciones que vienen (nuevos trabajos de Los Sara Fontan, Puput, Linalab o Ànteros) y futuras reediciones de algunos clásicos, Aloud Music celebrará sus 20 años con un buen puñado de conciertos que iremos anunciando próximamente. En todos ellos quedará patente que este sello no es más que un proyecto cultural que busca trascender la realidad capitalista que le ha tocado vivir. Un sello al que volver siempre que te apetezca, un refugio al ruido que hay ahí fuera. Por curioso que parezca.

El próximo sábado 11 de noviembre en la Sala Paral·lel 62, se unirán todos para celebrar 20 años de riesgo y pasión. Ahí estarán Toundra & Mano Brabo (Premio Pulitzer de fotografía, precisamente del año 2013) presentarán su proyecto conjunto «Ukraína«, en un espectáculo audiovisual que se podrá ver en Barcelona por primera y última vez. Lisabö, por su parte, resurgen para la ocasión y repasarán su trayectoria en su habitat natural, el directo.

Junto a ellos, dos de los proyectos más importantes de Aloud, Viva Belgrado, que se atreverán a versionar a At the Drive-In, pocas fechas antes de lanzar su nuevo trabajo que, esta vez, será autoeditado. Y como a una celebración así no le puede faltar una gran vuelta (en 2013 fueron The Joe K-Plan), esta vez serán (lo:muêso) quienes, tras 7 años de ausencia, se suban a un escenario para deleitarnos con su noise rocksalvaje, desbocado y siempre divertido. El toque internacional lo firmarán Monkey3, desde Suiza.

Todo ello, a un precio de 20€ (a la venta en tickets.aloudmusic.com (en 2013 costó 15€!!!) y siendo un evento, como siempre, autogestionado por Aloud Music.

Las 100 primeras entradas tendrán acceso GRATUITO al concierto de presentación de «Montenegro«, nuevo disco de Ànteros, junto a Le Temps Du Loup y Zarza, el próximo viernes 10 de noviembre en la Sala Salamandra de L’Hospitalet.

Cartel obra de Víctor García-Tapia / Darkhorse Studio