No Age – People Helping People (Drag City)

No Age siempre estuvieron ahí. Parafraseo a mi forma el famoso microrrelato de Augusto Monterroso porque tengo la sensación de que la banda angelina nos ha acompañado desde hace mucho tiempo -quince años, casi nada-, y aunque no hayan obtenido grandes alabanzas, siempre superaron con nota cada disco. Quizás Nouns sea su gran obra por los que se les recordará en la letra pequeña de los manuales del punk, pero ellos no pierden comba a cada paso que dan.

Dean Spunt y Randy Randall se metieron en pleno confinamiento en el garaje de éste último para sacar adelante el disco más introspectivo de la banda, pero también el que mejor sabe expresar el zeitgeist de su tiempo. El sexto álbum se titula People Helping People (Drag City, 2022) y abre nuevos caminos por explorar, y da gusto ver que el punk-rock puede ir regenerando sus códigos y no dejarlo morir de inanición.

Arrancan deslizándose por terrenos de ambient espectral en “You’re Cooked” – continúan tirando de ese hilo en otros cortes como “Fruit Bat Blunder”- que es pura lisergia motorik, como de igual forma, “Compact Flashes”, hay ecos de Neu! y de Mouse On Mars. Benditas locuras que nos pillan con el pie cambiado. “Plastic (You Want it”) es un corte de rock correoso -de los que ellos son maestros- y que se asientan en su devoción por el ruido controlado, y “Violence” es el catecismo según The Velvet Underground sí, pero también la impetuosidad de unos Beat Happening.

El trote brioso de “Rush To The Pond” y “Slow Motion Shadow” beben de la mística del noise, y complace escuchar que ésta sigue viva y coleando, aunque la turbia imaginería de “Blueberry Barefoot” me gana con ese pulso marcial y corazón de seda. Maravillosos.

