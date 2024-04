Nouvelle Vague (Sala Changó) Madrid 12/04/24

La banda francesa Nouvelle Vague se encuentran de gira en doble celebración, por el veinte aniversario de su primer álbum de título homónimo y por la reciente salida de su último trabajo, Should I Stay or Should I Go? (Pias 2024). En esta visita a nuestro país, propiciada por Fantaxtik Events la expectación era patente, solo había que mirar la fila de fans a las puertas de la sala Changó, con entradas casi agotadas.

No es ningún secreto, Nouvelle Vague saltaron a la fama en los primeros dos mil, gracias a su característico estilo de bossa nova y jazz mezclado con el post-punk y la new wave, reinventando clásicos de una era dorada de la música pop. Capitaneados en las sombras por los músicos Marc Collin y Olivier Libaux, del que ya solo queda el primero en la formación actual, por sus filas han pasado multitud de músicos y cantantes, entre las que se han contado la ex miss España María Reyes, Camille Dalmais, o Melanie Pain y Phoebe Killdeer, estas dos últimas en la actual formación y en gran parte responsables del espectáculo actual de la banda. Atención, por cierto, al gamberro proyecto de estas dos, llamado: Kill the Pain.

Con el escenario en penumbras, comenzaron con su suave y seductora versión de «Love Will Tear Us Apart» de Joy Division, donde la voz melódica de Phoebe Killdeer se entrelazó con suaves ritmos de bossa nova, transformando la sombría – de sobra conocida -canción en una pieza casi romántica. Siguió «People are People» de Depeche Mode, con el dúo vocal a todo gas y con una maquinaria musical envidiable, con un siempre atento Marc Collin al fondo del escenario, parapetado detrás de su teclado.

Hay que reconocer que, con cada canción, Nouvelle Vague no solo cubrió un hito musical para sus fans, sino que los reinterpretó, infundiendo de una nueva vida y significado a cada uno de los temas. Canciones como «A Forest» de The Cure y «Marian» de The Sisters of Mercy se transformaron de oscuros himnos a evocadoras canciones, que capturaron la esencia del original mientras exploraban nuevos territorios emocionales y musicales.

Destacaron especialmente: la versión de «Making Plans for Nigel» de XTC, que se convirtió en un juguetón intercambio de ritmos que contrastaba maravillosamente con la sátira del significado de la letra, escrita en su día por Couling Moulding para criticar a una encorsetada sociedad británica, siempre haciendo planes de futuro para sus hijos, así como; “She´s in Parties” de Bauhaus, con unos arreglos – si caben – más oscuros que la original.

Igualmente, «This Is Not a Love Song» de Public Image LTD resonó con una ironía refrescante, demostrando cómo Nouvelle Vague juegan a romper los convencionalismos musicales. “The Guns of Brixton” de The Clash y “Too Drunk To Fuck” de Dead Kennedys se convirtieron en una auténtica fiesta, mientras que “Shout” de Tears for Fears llegó con ritmos de reggae a relajar las cosas.

Hubo tiempo para meter en el set la encantadora versión de «This Charming Man» de The Smiths, que pareció ser una de las que más conectó con los presentes.

Aunque la sorpresa inicial de aquel primer disco de Nouvelle Vague, que a todo el mundo cautivó por lo novedoso de la propuesta, se haya podido disipar con el paso del tiempo, demostraron una vez más que son mucho más que una banda de versiones; siguen siendo alquimistas sonoros, que toman canciones conocidas y las vuelven propias, enmarcándolas en un contexto nuevo y fresco.

Fotos Nouvelle Vague: Fernando del Río

