Nueva canción y videoclip de Helena Goch

Abandonarme’ es la nueva canción de Helena Goch desde la publicación de su último disco, ‘Motor y al Aire, en la marzo de 2018. Producido por la propia Helena y Julio de la Rosa, la canción fue grabada en el estudio De la Era y mezclada y masterizada en El Estudio Izquierdo por Dany Richter. Recuerda la entrevista que mantuvimos con ella cuando se lanzó el álbum.

“Vuelvo de entre las tinieblas sin ninguna expectativa. Lo bueno de la falta de expectativa es que trae consigo una falta de prejuicio. Y cuando no me juzgo, me siento libre para ser. Abandonarme es mi canto libre. Abandonarme es no volver a justificarme nunca más”. Helena Goch.