Herman Dune presenta otra canción de su regreso

Herman Dune nos regala otra canción. Tras la edición de su primer single, ‘Say You Love Me Too’ el pasado 23 de septiembre, David Ivar presenta ahora un segundo tema, ‘Mookie Mookie’, extraído también de ‘Notes from Vinegar Hill’, su nuevo trabajo en solitario. Un álbum grabado en su propio estudio y editado en su sello, Santa Cruz Records. El disco fue creado durante su confinamiento en Los Ángeles, ciudad donde el músico francés reside desde hace ya cinco años.

En el título de su nuevo trabajo David hace un homenaje al barrio donde vive, Vinegar Hill, en San Pedro, un barrio de clase trabajadora famoso por ser la última morada del poeta y escritor Charles Bukowski, y por ser también la cuna del punk rock californiano. Herman Dune ha grabado todas las canciones prácticamente solo debido al obligado confinamiento, tocando todos los instrumentos, aunque también han colaborado desde la distancia algunos amigos, como el multiinstrumentista Jon Natchez o, la cantante country Caitlin Rose, que pone voces en este ‘Mookie Mookie’.

Este nuevo single es un tema alegre y divertido que resucita el espíritu de los clásicos del rock y el blues, con un gato negro como protagonista: “Escribí esta canción mientras bebía varios whiskies y veía Jessica Jones tras una acalorada disputa doméstica. Esta canción tiene un poco de blues, con una estructura muy característica de Chuck Berry, y un poco de la magia excéntrica de Screamin’Jay Hawkins. Mookie es un gato negro que te vuelve loco, pero aún así te preocupas por él. Se convirtió en la imagen de una relación acalorada. Piensa en ‘El Gato Negro’ de Edgar Allan Poe. La batería se muestreó con un sonido profundo en la parte de atrás, la guitarra pasa por un amplificador casero y Caitlin Rose construyó toda una sección de respaldo para llevar un poco de soul a la canción”.

Al igual que en su anterior single, este nuevo tema viene acompañado de un videoclip, también realizado por el propio David junto a su pareja Mayon, y con la participación de la artista Desi J.