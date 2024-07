Nuevo avance para Snow Patrol

Snow Patrol regresan con The Forest Is The Path, producido por Fraser T Smith (conocido por su trabajo con Adele, Dave y Stormzy) junto a la propia banda. El ahora trío, que junto a Gary Lightbody se complementa con Nathan Connolly y Johnny McDaid, vuelve con doce temas compuestos por la propia banda con aportaciones adicionales en la composición de Fraser T Smith, Will Reynolds, Roy Kerr y Troy Van Leeuwen (de QOTSA).

El disco se publicará el próximo 13 de septiembre y será primer lanzamiento de la banda irlandesa desde su disco Wildness de 2018 y The Fireside Sessions, el EP compuesto junto a sus fans en una serie de streams de Instagram Live llamados ‘Saturday Songwriter’.

Tras «The Beginning» llega un nuevo sencillo llamado «This Is The Sound Of Your Voice»