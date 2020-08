Snow Patrol anuncian un EP benéfico compuesto junto a sus fans

Snow Patrol han comunicado los detalles de su nuevo EP. Compuesto y grabado durante el aislamiento, The Fireside Sessions sale a la venta el 21 de agosto y contiene 5 temas compuestos junto a los fans de la banda en una serie de streams de Instagram Live llamados ‘Saturday Songwriter’. En un guiño a la colaboración, The Fireside Sessions saldrán a la venta como Snow Patrol And The Saturday Songwriters. El EP está producido por Iain Archer. Sale en formato digital y en CD, precedido por el single “Reaching Out To You”, ya disponible.

Snow Patrol se une a Trussell Trust Charity para dedicar todos los ingresos del EP a la fundación que lucha contra la pobreza. Hablando de cómo surgieron The Fireside Sessions el líder Gary Lightbody dice: “Durante el aislamiento componía una canción cada sábado en Instagram Live. Gente de todo el mundo participaba y cada semana había 4 o 5 mil personas involucradas durante una hora en el proceso: The Saturday Songwriters. Me sugerían acordes y letras y yo las unía y añadía de mi cosecha donde procedía pero la norma no escrita es que hubiera un texto de un Saturday Songwriter en cada verso. Lo hicimos durante 11 semanas y compusimos 12 temas juntos. Fue muy divertido.”

Completando el repertorio del EP junto a “Reaching Out To You” están “On The Edge Of All This”, “The Curve Of Earth”, “Dance With Me” y “Light Years”. El EP “The Fireside Sessions” se publica tras el lanzamiento del álbum “Reworked” el año pasado, donde el quinteto ofrecía versiones alternativas de temas icónicos junto a tres cortes nuevos. “Reworked” llegó al # 3 de las listas británicas.