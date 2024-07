Katy J Pearson comparte su nuevo sencillo, ‘Sky’

Katy J Pearson ha compartido «Sky», la segunda canción del que será su tercer álbum, Someday, Now, que saldrá el próximo viernes 20 de septiembre a través de Heavenly Recordings.

Un trabajo grabado en Rockfield Studios en Gales y acompañado por una banda estelar compuesta por compañeros de sello de Heavenly: Davey Newington (Boy Azooga) y Huw Evans (H Hawkline) junto a Joel Burton, Someday, Now ve el sonido característico de Pearson transmutado a través de la mesa del productor electrónico Nathan Jenkins, también conocido como Bullion [cuyos créditos anteriores incluyen a Carly Rae Jepsen, Ben Howard, Nilüfer Yanya y Avalon Emerson].

Sobre la canción comenta: “Realmente siento como si me dijera a mí misma mira lo lejos que he llegado, merezco estar aquí. Siempre he sido tímido a la hora de ocupar espacio. Ahora pienso, espera, ¡este es mi tercer disco! Todavía sigo haciendo esto, trabajé con un productor increíble y una banda cuidadosamente seleccionada de los músicos más fantásticos, quienes querían hacer esto conmigo, y he creado algo que creo que es mi el mejor trabajo hasta el momento”.

Escucha ‘Sky’ de Katy J Pearson