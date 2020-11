Sen Senra anuncia EP y fechas para presentarlo en directo

Parecía que no era el momento, que todo estaba en contra, pero cuanto más difícil parecía, más lo veíamos necesario. Había que hacerlo, y se hizo: Sen Senra anuncia nuevo EP, “Corazón Cromado”, y una gira de teatros para este invierno en España. Algo que parecía imposible en estos tiempos, pero que lo hacía aún más imprescindible. Madrid, Barcelona, Valencia, Donosti, Gijón, y alguna más sin confirmar, para un tour que parecía imposible desde que su anterior disco, “Sensaciones”, se convirtiera casi en religión.

Llevábamos tiempo señalándolo como una de las promesas más importantes de nuestra música, pero al final se ha confirmado antes de lo que pensábamos. Desde que se editase “Sensaciones” (Sonido Muchacho, 2019), el boca oreja alrededor de la música de Sen Senra no ha parado de crecer, convirtiéndose en una realidad cocinada a fuego lento, sin prisa y sin pausa, hasta convertirse en una de las figuras mas relevantes del nuevo pop de nuestro país. Ya lo venía avisando Senra con sus movimientos, sigilosos pero perfectamente hilados, de que su ambición no se iba a quedar ahí, y de que ese álbum iba a ser solo el principio.Así llegaron “Nada y Nadie” y “Perfecto“, dos singles individuales de pop con mayúsculas, en los que creaba unas melodías frescas, brillantes y actuales, siempre desde su perspectiva de narrar tan sensible y cruda a partes iguales. A su manera y sutileza personal. Y luego llegó COLORS señalando a Sen Senra en uno de los pocos artistas españoles en grabar las míticas sesiones de Berlín, y convirtiéndose en el primer paso para andar un camino que no tiene fronteras. Ni las tendrá.

Ahora, al fin se anuncia “Corazón Cromado”, un EP que promete ser el trampolín definitivo para un artista que ha multiplicado por cuarenta sus números en apenas 6 meses, y lo hacemos con celebración: una gira de varios conciertos por la península de diciembre a febrero de 2021. Cuando menos nos lo esperábamos, cuando más difícil era, pero cuando más necesario era ver a Sen Senra en concierto. Al fin.

19/12/2020 Madrid @Nuevo Teatro Alcalá

20/01/2021 [email protected] Barts (Sesión a las 18.00 y a las 20.30)

30/01/2021 Gijón @Laboral Ciudad de la Cultura

31/01/2021 Donosti @Teatro Victoria Eugenia

04/02/2021 Valencia @Espai La Rambleta