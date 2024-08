The Postal Service y Death Cab for Cutie llegan a Barcelona acompañados de The Kills

The Postal Service y Death Cab for Cutie amplían su gira conjunta del pasado año con nuevas fechas en 2024, y una de ellas recalará en nuestro país, concretamente el 27 de agosto en el Poble Espanyol de Barcelona.

El motivo no es otro que la celebración del veinte aniversario de Give Up debut de The Postal Service y debut de Gibbard y Jimmy Tamborello, todo un fenómeno de la indietrónica. Además de Transatlanticism, cuarto y mejor disco en la carrera de Death Cab for Cutie.

Una dupla que estará en Barcelona y en la primera edición de Kalorama Madrid. A ellos se suman el dúo The Kills, quienes reinventan su propio sonido con cada lanzamiento tras más de dos décadas en la industria. Juegan con el blues-punk en Keep on Your Mean Side, mezclan garage, hip-hop y electro pop en Midnight Boom y presentan su faceta más sombría en Ash & Ice. En 2023 han publicado su sexto álbum de estudio, God Games.

Entradas a la venta:

THE POSTAL SERVICE + DEATH CAB FOR CUTIE

Celebrating The 20th Anniversary Of Give Up & Transatlanticism

Artista invitado: THE KILLS

BARCELONA, Poble Espanyol

Martes, 27 de agosto

Entradas a la venta en lasttour.org.