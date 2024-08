Pixies aceleran el ritmo en ‘Oyster Beds’

Pixies, o lo que es lo mismo, la banda de Black Francis, Joey Santiago y David Lovering, además de la ex componente de Band of Skulls, Emma Richardson, que ha sustituido a Paz Lechantin, están de regreso con un nuevo álbum.

La continuación del convincente Doggerel (2022) se llamará The Night the Zombies Came, a la venta el próximo 25 de octubre (resérvalo aquí). Un disco del que ya hemos oído «You’re So Impatient» y su cara B, una versión de «Que Sera, Sera (Whatever Will Be, Will Be)» de Jay Livingston y Ray Evans además la pausada «Chicken».

Su nuevo sencillo «Oyster Beds», es un vibrante tema punk que refleja la esencia de la banda. Inspirado por el regreso de Black Francis a la pintura durante su estancia en Rockfield Studios, el track se vincula a las obras que ahora adornan su hogar.

Escucha ‘Oyster Beds’ de Pixies

Estas serán las canciones de ‘The Night the Zombies Came’ de Pixies

1. Primrose

2. You’re So Impatient

3. Jane (The Night the Zombies Came)

4. Chicken

5. Hypnotised

6. Johnny Good Man

7. Motoroller

8. I Hear You Mary

9. Oyster Beds

10 .Mercy Me

11. Ernest Evans

12. Kings of the Prairie

13. The Vegas Suite

Y esta será su portada