PJ Harvey reeditará sus Peel Sessions

PJ Harvey continúa reeditando parte de su catálogo. Si a principios de año relanzaba Stories From the City, Stories From the Sea consiguió el prestigioso galardón Mercury Music Prize en 2001, siendo además nominado a dos Premios Grammy, al que le siguieron las demos de Is This Desire? y Uh Huh Her que llegará el 30 de abril.

El próximo 28 de mayo tendremos la oportunidad de volver a disfrutar de The Peel Sessions 1991-2004 compilación de todas sus sesiones en la BBC en el programa del malogrado locutor John Peel (recuerda el especial que le dedicamos hace pocas fechas).

“Cada Peel Session que hice, la hice por él. Es con mucho amor que elegí estas canciones, en su memoria. Una manera de decir “gracias” una vez más. Gracias, John” – PJ Harvey

Las Peel Sessions vuelven con la masterización de John Parish, compañero habitual de la vocalista británica.

Así suena ‘Sheela-Na-Gig’ de PJ Harvey