Primavera a la Ciutat llega con Yo La Tengo, Cranes, Chameleons, El Mató a un Policía Motorizado y más

Primavera Sound anuncia los primeros detalles de su Primavera a la Ciutat, una serie de eventos que llevarán la música más allá de las fronteras del Parc del Fòrum desde el lunes 27 de mayo y continuarán hasta el domingo 2 de junio, ofreciendo una semana llena de música en vivo tanto para los titulares de abonos como para el público en general, con la venta de entradas individuales a través de DICE.

A su nueva edición que como sabéis cuenta con la presencia de Pulp en su gira de reunión, PJ Harvey de nuevo en nuestro país, el regreso de The National, Beth Gibbons de Portishead, el baile de Romy, Charli XCX o Troye Sivan, la siempre majestuosa Lana del Rey, Justice o Phoenix, que actuarán en la jornada gratuita del miércoles 29 de mayo y la fiesta Brunch Electronik, se suman casi 50 actuaciones distribuidas en locales como Sala Apolo, La (2) de Apolo, Razzmatazz, Paral·lel 62, La Nau y LAUT.

Primavera a la Ciutat ofrece una segunda oportunidad para disfrutar de artistas que también se presentarán en el festival principal, así como la inclusión de proyectos exclusivos que amplían la diversidad del cartel. Con una variedad de géneros y propuestas, desde hip-hop hasta post-punk y jazz experimental, este programa paralelo se convierte en una experiencia única para los amantes de la música.

Artistas como Yo La Tengo (tocando versiones), American Football, Dorian Electra, El Mató a un Policía Motorizado, Armand Hammer, The Messthetics, The Chameleons, Les Savy Fav, Johnny Jewel, The Mountain Goats, Cranes y Desire, se unen al cartel para ofrecer espectáculos en diversas salas de Barcelona.

