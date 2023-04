Reedición: Kool & The Gang – Live at P.J.’s (Elemental Music / Universal)

Cuando uno piensa en grupo como Kool & The Gang o Earth, Wind & Fire, es bastante inevitable que le vengan a la cabeza sus grandes éxitos de finales de los 70 y principios de los 80, aquellas pegadizas canciones de música disco tardía, de funk comercial sin demasiadas complicaciones. Sin embargo, ambas formaciones tuvieron unos inicios mucho más interesantes, etapas de experimentación y descubrimiento que son menos conocidas. Kool & The Gang, que es el grupo que nos ocupa, empezó como un numeroso combo de funk instrumental que no dudaba en incorporar elementos del jazz, también en su vertiente latina, para llevar las canciones hacia lugares sofisticados y sugerentes.

Elemental Music ha apostado en su política de reediciones en vinilo de 180g, de forma sorprendente y valiente, por un oscuro disco en directo de los primeros años de Kool & The Gang. De hecho es su tercer disco (¡y su segundo en vivo!), un álbum publicado antes de que empezaran a labrarse la fama que les llevó a ser mundialmente exitosos unos años después. Live at P.J.’s se grabó en un popular nightclub de West Hollywood, en California. El disco se publicó en 1971, apenas meses después de que Live at The Sex Machine, también en vivo como hemos comentado, les diera a conocer en el circuito nacional y en las listas de R&B. El grupo seguía apostando por el funk-jazz-soul instrumental, aunque hacen un intento de cantar en su versión de “Ike’s Mood / You’ve lost that loving feeling”, de Isaac Hayes. Interesante, pero lo son mucho más su aproximación al latin-jazz (“Sombrero Sam”, de Charles Lloyd), su exploración del funk (“Ronnie’s groove”), su visión musical de la placidez caribeña (“Ricksonata”) o la excepcional “Dujii”, donde el grupo despliega todo su talento instrumental en una pieza de texturas y ritmos cambiantes. No puedo olvidarme de “N.T.”, tema que abre el disco con una sofisticada mezcla de funk y jazz en el que la sección rítmica se luce y muestra los cimientos del sonido del grupo en aquel entonces, dejando entrever muy levemente hacia dónde se dirigirán en los siguientes años.

Muchos piensan (seguramente con razón) que la tibia reacción del público que se escucha en el disco hace pensar en un “falso directo” (grabado en estudio con aplausos enlatados). Incluso si fuera así, se trata de un álbum valioso por sí mismo, por mostrar a un grupo que está en sus inicios pero ya evidencia su enorme talento y también por descubrir, a quienes no lo sepan, que Kool & The Gang fueron mucho más que “Celebration”, “Get down on it” o “Cherish”. Eso vendría después, y no estuvo nada mal, pero Live at P.J.’s es canela en rama, pura ambrosía funk-jazz.

Escucha Kool & The Gang – Live at P.J.’s (Elemental Music / Universal)