Rigoberta Bandini anuncia gira para presentar su nuevo disco

Rigoberta Bandini vuelve a la actualidad tras La Emperatriz (2022) con un disco que llegará en unos meses con el título de Jesucrista Superstar, del que ya se ha compartido la reflexiva «Si Muriera Mañana» o la vivaz «Pamela Anderson».

El alter ego de Paula Ribó explotó en el Benidorm Fest con el éxito «Ay Mamá» a partir de ahí el fenómeno no dejó de crecer gracias a nuevos himnos como «Perra», «Too Many Drugs» o «In Spain We Call It Soledad» con los que terminó arrasando en recientos como el WiZink Center y buen número de festivales.

Ahora regresa tras un descanso necesario y anuncia una primera tanda de conciertos en los que aparte de recordar sus canciones más populares, podremos comprobar cómo suenan las de su próximo álbum.

Próximos conciertos de Rigoberta Bandini

SEVILLA, Icónica Santalucía Sevilla Fest

Sábado, 31 de mayo de 2025

BILBAO, Bizkaia Arena – BEC!

Viernes, 6 junio de 2025

PAMPLONA, Navarra Arena

Sábado, 7 de junio de 2025

ZARAGOZA, Pabellón Príncipe Felipe

Viernes, 20 de junio de 2025

A CORUÑA, Coliseum

Sábado, 21 de junio de 2025

BARCELONA, Palau Sant Jordi

Sábado, 28 de junio de 2025

MURCIA, Espacio Norte

Viernes, 4 de julio de 2025

VALENCIA, Estadio Ciutat de València

Sábado, 5 de julio de 2025

MADRID, WiZink Center

Miércoles, 16 de julio de 2025

MÁLAGA, Selvatic Málaga Fest

Viernes, 18 de julio de 2025

Habrá preventa de entradas para suscriptores de la newsletter de la artista y la venta general comenzará el 28 de noviembre a las 13h. Los tickets se podrán adquirir a través de lasttour.org