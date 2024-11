Nia Archives remezcla ‘Waited All Night’ de Jamie xx

Jamie xx ha lanzado un remix para su tema «Waited All Night» a cargo de la productora Nia Archives. la colaboración de Jamie con sus compañeros de banda de The xx Romy y Oliver Sim y una de las mejores canciones de su reciente disco In Waves.

Los tres artistas colaboran juntos por primera vez desde el álbum I See You de 2017. Un tema que surge tras una emotiva reunión en el escenario de Glastonbury, donde interpretaron la canción en vivo durante el set de Jamie xx a principios de este año. Con este lanzamiento, el artista solo consolida su evolución sonora, sino que también revive la conexión con sus antiguos compañeros. Hablando sobre la colaboración,comenta: «Gracias a mis dos mejores amigos y hermanos musicales, Oliver y Romy. Es maravilloso tener a la pandilla de nuevo junta, trabajando de nuevas maneras, forjando nuevas vidas, no estaría aquí sin ellos».

Hablando sobre la mezcla, Nia dice: «Estaba tan emocionada por remezclar esta como mi canción favorita del nuevo álbum de Jamie. Tuve que ponerme en modo hardcore feliz por completo en el otro lado y ha estado sonando en todas mis fechas de gira por Estados Unidos y Europa en los últimos meses».

Escucha ‘Waited All Night’ ft. Romy & Oliver Sim (Nia Archives Remix)