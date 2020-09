Queens Of The Stone Age, cabeza de cartel del viernes en DCODE 2021

DCODE continúa descubriendo los detalles de su edición 10 (+1), que se celebrará los días 10 y 11 de septiembre en la Universidad Complutense de Madrid. Hoy da la bienvenida al que es indiscutiblemente uno de los grupos de referencia del rock actual, QUEENS OF THE STONE AGE. Cabezas de cartel del viernes, su potente y poderoso directo será uno de los platos fuertes de la primera jornada de DCODE 2021. El mejor arranque para la mejor edición del festival.

DCODE será una de las principales paradas de la esperada vuelta a la carretera de QUEENS OF THE STONE AGE después de una larga temporada de descanso, solo interrumpida por las versiones y colaboraciones que Josh Homme ha lanzado durante el confinamiento Este concierto de QUEENS OF THE STONE AGE se sitúa ya como una de las citas imprescindibles de 2021 y sin duda será otro de los momentos memorables de DCODE.

La organización de DCODE irá desvelando las 9 bandas nacionales e internacionales que completarán la programación del viernes y que se sumarán a QUEENS OF THE STONE AGE. El sábado será el turno del show completo de VETUSTA MORLA, THE HIVES, MILKY CHANCE, SIDONIE, FUEL FANDANGO, MANDO DIAO, MAXÏMO PARK, CAFÉ TACVBA, BELAKO y ST WOODS y de otros nombres que también se confirmarán próximamente.

Las entradas y abonos para DCODE 2021 están ya a la venta en www.dcodefest.com, www.livenation.es y Ticketmaster.es . Los precios de los tickets son los siguientes: viernes 49 € (+ gastos), sábado 54 € (+ gastos) y abonos a 90 € (+ gastos). Para aquellos que quieran transformar su entrada del sábado en un abono hay disponibles upgrades por 41€ (+ gastos). Asimismo, están a la venta entradas y abonos VIP: entradas VIP de día 120 € (+ gastos) y abonos VIP 200 € (+ gastos). Los abonos y entradas adquiridos para 2020 serán válidos para 2021.