Nothing But Thieves presentarán nuevo disco en Barcelona

Nothing But Thieves han anunciado una extensa gira por Europa para otoño del año que viene que les traerá a la sala Razzmatazz 2 de Barcelona el 18 de octubre de 2021. El quinteto británico de índole indie nos presentará ‘Moral Panic’, su esperado nuevo álbum que saldrá a la venta el próximo 23 de octubre y del que ya se conocen los tres primeros singles ‘Is Everybody Going Crazy?’, ‘Real Love Song’ y ‘Unperson’.

La venta general se activará el viernes 18 de septiembre a las 10h en www.livenation.es y Ticketmaster.es. Los registrados en www.livenation.es tendrán acceso a una preventa el jueves 17 de septiembre a las 10h y los fans que hayan reservado el disco con antelación, podrán adquirir sus entradas desde el miércoles 16 de septiembre.

Nothing But Thieves han vuelto al epicentro del panorama musical con tres nuevos singles, ‘Real Love Song’, ‘Is Everybody Going Crazy?’ y ‘Unperson’. El primero, que ofrece una melodía eufórica a través de la voz casi operística del cantante Conor Mason, ya ha superado las 3,5 millones de reproducciones en todo el mundo. Estos nuevos materiales suceden al EP de 2018 ‘What Did You Think When You Made Me This Way’ y preceden al que será su tercer álbum en estudio y que ya puede reservarse en la web oficial de la banda.

Con más de 700.000 álbumes vendidos y superando los 750 millones de reproducciones, Nothing But Thieves se consolidan gracias a su sonido potente e hipnótico como una de las mejores bandas de rock del panorama actual.

Entradas a la venta: Día 18 de septiembre a las 10h en www.livenation.es y Ticketmaster.es (+red ticketmaster).

Preventa: 17 de septiembre a las 10h para los registrados en www.livenation.es

Precios: 25€ (+gastos).

Política de acceso: Menores de 16 años, acompañados de padre, madre o tutor legal.