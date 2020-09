Especial: Otras 11 colaboraciones de Robert Smith de The Cure

Aprovechando la reciente colaboración de Robert Smith con Gorillaz, que hace pocas horas estrenaba la canción “Strange Timez”, como parte de Song Machine, recordamos otras aventuras del líder de The Cure junto a otros artistas.

Y es que el cantante y guitarrista, que tiene a sus fans ávidos de nueva música con lo que será el prometido sucesor de 4:13 Dream (2008) ayer mismo confirmaba en la radio británica que estaba mezclando el disco y terminándolo. Que incluía una canción de 10 minutos que era demoledora y que además, estaba trabajando en un disco en solitario. Sus seguidores además se alegrarían al conocer que está poniendo al día material antiguo para el famoso documental sobre la historia del grupo que está realizando su amigo Tim Pope.

Para ayudaros a hacer la espera algo más llevadera vamos a recordar otras 11 ocasiones en las que el de Crawley se ha unido a otros artistas para cantar en sus canciones:

“Quicksand” junto a David Bowie

Empezamos con una colaboración especial, aunque sea en directo, pero es que David Bowie es uno de los ídolos de Robert Smith, que sintió un gran honor al ser invitado a la fiesta del 50 cumpleaños del Duque Blanco en Nueva York en la que interpretaron un par de canciones juntos, entre ellas este popular tema incluido en el mítico Hunky Dory (1971).

“Perfect Blue Sky” junto a Junkie XL

Concebido como un programa de una radio pirata cualquiera, en 2003 llegaba el tercer larga duración de Tom Holkenborg, más conocido como Junkie XL, productor y Dj belga que se apuntó un tanto al contar con la presencia del sr. Smith en la canción “Perfect Blue Sky”; quien se sumaba a la de ilustres compañeros como Terry Hall de The Specials, Gary Numan o Dave Gahan (Depeche Mode).

“All Of This” junto a Blink-182

También en 2003 Blink-182 invitaban a Robert Smith a participar en “All Of This”, una de las canciones del que fue su quinto álbum. Con esta participación la banda del por entonces líder Tom DeLonge, cumplía el sueño de colaborar con uno de sus referentes más claros, que coescribió la canción con él.

“Da Hype” junto a Junior Jack

En 2004 Smith daba el salto a la pista de baile acompañando a Junior Jack, proyecto del Dj y productor italiano Vito Lucente. ¿El cantante de The Cure poniendo voz a una pista de house? Pues ya ven ustedes que sí.

“To Love Somebody” junto a Billy Corgan de The Smashing Pumpkins

No es ningún secreto si decimos que The Smashing Pumpkins son fans de The Cure, tanto su guitarrista James Iha (que cantó su “A Night Like This”) como su cantante Billy Corgan, siempre han manifestado su amor por la banda británica. De hecho, en el debut en solitario de Corgan se decidió a contar con Smith para versionar a dúo este clásico de Bee Gees arropados por sintetizadores.

“Not In Love” junto a Crystal Castles

En 2010 el vocalista de The Cure colaboró sustituyendo las voces de Alice Glass en la nueva versión de la canción de Crystal Castles, siendo una de las sorpresas de aquel año y quizá una de sus colaboracioens más recordadas. Otro de sus hits discotequeros, como veis un registro en el que se siente bastante cómodo.

“Take Forever” junto a The Japanese Popstars

Apenas un mes después de su aventura junto a Crystal Castles Smith se dejaba ver en un tema del disco Controlling Your Allegiance de los irlandeses The Japanese Popstars, donde participó cantando y tocando el bajo de seis cuerdas en “Take Forever”.

“Come To Me” junto a 65daysofstatic

2011 fue el año de las colaboraciones, ya que Robert también se unió a la banda de post-rock instrumental 65daysofstatic para ponerle voz a una épica pieza de 8 minutos. Lo curioso de esta colaboración no fue que simplemente cantara en ella, sino que el grupo utilizó diferentes fragmentos de su voz para ir utilizándola a través de toda ella.

“In All Worlds” junto a Eat Static

Otra curiosa colaboración de este 2011, cuando puso voz a un tema del proyecto de Merv Pepler, Eat Static. Smith cantaba en “In All Worlds”, una canción del disco Dead Planet/Human Upgrade, un doble álbum conceptual con 24 temas.

“There’s a Girl In The Corner” junto a The Twilight Sad

The Twilight Sad son protegidos de Robert Smith, fan declarado que se les ha llevado de gira en numerosas ocasiones. Tal es su vínculo (recuerda cómo nos lo contaron en esta entrevista) que se decidió a cantar con ellos. La banda escocesa editaba el single “It Never Was the Same” y su cara B incluía una versión inédita de “There´s a Girl In The Corner” a cargo del propio Smith.

“Please” junto a Paul Hartnoll de Orbital

En 2015, tras la segunda separación de Orbital (luego han vuelto otra vez), uno de sus miembros, Paul Hartnoll, anunció un nuevo proyecto en solitario bajo el nombre de 8:58, cuyo debut contó con las colaboraciones del actor Cillian Murphy o el propio Robert Smith.

Te dejamos con una playlist con algunas de estas y otras canciones de Robert Smith junto a otros artistas, remezclando o en solitario.