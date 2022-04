Rolling Blackouts Coastal Fever lanzan un nuevo adelanto de su disco

Rolling Blackouts Coastal Fever lanzan un nuevo sencillo, “My Echo”, que estará en su próximo álbum, Endless Rooms, que se publica el próximo 6 de mayo a través Sub Pop.

Después de Sideways To New Italy (2020), llega un disco que es testimonio del espíritu colaborativo y el poder en vivo de la banda, y son ellos “haciendo lo que mejor sabemos hacer: perseguir juntos las canciones en una habitación”. Un álbum estilísticamente diverso y más ambicioso todavía. Producido por la banda con Matt Duffy, y mezclado por Scott Horscroft (DMA’S, Silverchair, The Presets), Endless Rooms abre el telón de lo que los australianos pueden lograr, revelando una pantalla más amplia, corrientes narrativas más profundas, matices más confiados y una emoción por dejar que su marca de pop irregular y nervioso deambule y respire.

Después de canciones como “Tidal River” llega “My Echo” que trata de “estar rodeado de pantallas de teléfonos, pantallas de ordenador, pantallas de televisión, paranoia y pérdida de tiempo y lugar”, dice Fran Keaney.

Escucha ‘My Echo’ de Rolling Blackouts Coastal Fever

Rolling Blackouts Coastal Fever estarán en la próxima edición de Tomavistas.