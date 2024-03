Demasiados meses (ocho, para ser exactos) han transcurrido entre la última reencarnación de Alex Paterson en formato de lanzamiento —Chocolate Hills para la ocasión—. Y es que ha llegado un punto en el que la prolífica producción del inglés arrasa con cualquier planificación posible, llegando a disparar, con menos de dos meses de diferencia, lo último de The Orb como The Orb y su mencionada diarrea creativa. Decía que era sospechoso que hubiera pasado más de medio año sin grabaciones suyas, pero ahí está, fiel a la cita, lo nuevo de Sedibus.

Tras el no tan lejano debut del dúo formado por Paterson y Andy Falconer, los dos con pasado o presente en The Orb, vuelven a la carga con Seti, una producción que, de primeras, parece ahondar más en la agotable fórmula que han venido exprimiendo en cualquiera de sus formas. Esta producción es, incluso, mucho más canónica hacia los patrones de The Orb, alejando cualquier posibilidad de sorpresa o de aprovechamiento que la pareja de baile en cada ocasión pudiera brindar.

Claro que aquí la cuestión reside entre dos viejos productores elevados a los altares del ambient y que precisan de ayuda para escapar de sus propios clichés. En sí, Seti traza un recorrido marcado por las pregrabaciones de noticiarios, esos impulsos informativos que han devenido en un elemento estético para sus mundos, esa marca de la casa que no te engaña y que te sitúa, incluso antes de haberte sentado, en su onírico mundo. “Paradise” y “Purgatory” se contraponen en los primeros minutos para revisitar los reconocibles acordes del ambient orbiano y de su faceta algo más dinámica de la IDM pero que, en conjunto, sirven como obertura de lo que parece ser el corazón de su nueva propuesta.

Ese núcleo, referido homónimamente y con la segmentación en tres partes, no parece descubrir mucho. Da la sensación de que puede llegar un punto en el que la repetición y la sobreexplotación de la fórmula puede tener un efecto negativo en el oyente. Muy posiblemente, cuando lleves transitado el primer bloque, no notes una diferencia excesiva con años de producciones similares. Quizá ahí radique la gracia, precisamente en esa hipnosis de paisajes conocidos de ambient techno, texturas magistrales e, incluso, las notas al piano, que acaban por desorientar al viajero creyendo haber sido testigo de algo que ha revivido plenamente, a pesar de la existencia de ciertos matices.

Escucha Sedibus – Seti