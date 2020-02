Terry Allen & The Panhandle Mystery Band – Just Like Moby Dick (Paradise Of Bachelors)

Aunque por estas latitudes no sea especialmente conocido, el nombre de Terry Allen se corresponde con el de una figura imprescindible dentro del country norteamericano. Allen debutó hace ya cuarenta y cinco años con Juarez (Sugar Hill, 75) y, aunque de manera intermitente, ha continuado lanzando buenos discos a lo largo de todas y cada una de las décadas posteriores. Una secuencia activa con la que el autor ha logrado mantenerse inmune ante el corrosivo paso del tiempo, además de convenientemente vigente sin renunciar a la esencia primigenia de su música. Y eso es justo lo que sucede con este nuevo trabajo, que el autor firma junto a esa The Panhandle Mystery Band que le acompaña.

El presente álbum cuenta con exquisitas bases clásicas sobre las que levantar un total de doce canciones de esas claramente atemporales que, por buen gusto, llegada y elegancia, jamás podrán pasar de moda. El resultado es, sencillamente, un álbum grandioso que, manteniendo una lógica con respecto a las preferencias madre, no teme acometer diferentes direcciones que llegan hasta el folk, la americana e incluso el pop, enriqueciendo extraordinariamente el resultado global. De este modo la convicción del producto resulta realzada, y además de nombres clásicos del género como J.J. Cale, Hank Williams o Johnny Cash, la escucha también remite (en uno u otro momento) a otros referentes grandiosos del tipo de Elliott Murphy, Bob Dylan, el Nick Cave más introspectivo, Tom Waits o Leonard Cohen. El tejano se compaña en varios temas del contrapunto femenino que aporta la cantautora Shannon McNally, encajando su voz a la perfección en la estructura de las propias composiciones hasta convertirse en elemento imprescindible de las mismas. Junto a ella, la actual banda del músico incluye en sus filas al productor Charlie Sexton, Jo Harvey Allen, Joe Ely y Dave Alvin en labores de co-composición o Lloyd Maines.

Con mayoría de medios tiempos, Just Like Moby Dick (Paradise Of Bachelors, 20) es un disco solemne e intachable, con una fuerza narrativa a la antigua usanza que combina emoción, belleza y distinción a partes iguales, además de arrasador e implacable en su narrativa. Una referencia que no alberga ninguna pieza a la que no merezca la pena volver una y otra vez, asumiendo una hipnótica adicción que no hace sino crecer y fascinar a cada pasada adicional. Quizá esta obra mayúscula sirva para reivindicar de una vez por todas la obra de Terry Allen, un músico admirado por artistas tan importantes y de diferentes generaciones como Kurt Vile o Steve Earle, encontrándonos en cualquier caso ante un elepé imprescindible dentro de sus coordenadas.

Escucha Terry Allen & The Panhandle Mystery Band – Just Like Moby Dick