Standstill (Sala La Trinchera) Málaga 14/12/24

Nueve años después de iniciar un largo hiato indefinido, Standstill se reunieron para afrontar unas cuantas fechas en festivales que ahora se han visto prolongadas con una larga gira por salas. Su cancionero resuena vigente sobreviviendo al paso del tiempo y esa mezcla de épica contenida con unos textos subyugantes sobre la complejidad de las relaciones humanas y el paso del tiempo, recibe una calurosa acogida por un buen número de seguidores que contribuyen a cincelar una figura similar a lo que podríamos llamar “banda de culto”.

Siendo Málaga una plaza impredecible, resultó reconfortante encontrarse con un lleno hasta la bandera que hizo justicia a los méritos atesorados por el combo catalán a lo largo de una trayectoria sólida, alimentada por trabajos notables que seguramente merecieron mayor reconocimiento del logrado en su momento. La vida que cobran en directo canciones como “La Risa Funesta”, “¿Por Qué Me Llamas A Estas Horas”, “1,2,3 Sol” o el latigazo emo de “Ride Down The Slope” elevan su impacto unas cuantas pulgadas, encontrando su lugar en el subconsciente de un público entregado que tarareaba las letras con religiosa fidelidad alimentando la sensación de sentida liturgia a lo largo del agradecido repaso a un cancionero que apenas conoce de altibajos.

La característica disposición de los componentes de la banda sobre las tablas, desafiante y con aire teatral, resulta un elemento distintivo más que añade una importante carga emocional a las cruzadas propuestas por clásicos como la pretérita “Feliz En Tu Día” o la eterna “Adelante Bonaparte (I)” que sirvió como perfecto colofón a una noche que rehuyó de la nostalgia y abrazó el reencuentro con un presente latente que han sabido reavivar con brillantez y honestidad.

Foto Standstill: José Megía