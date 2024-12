Rara Avis: Linda Smith – Till Another Time: 1988-1996 (Captured Tracks)

Rara Avis es una sección quincenal en la que nos adentraremos en algunos lanzamientos que, quizá, hayan surgido en los márgenes de lo habitual. No, no vamos a sentar cátedra con ese “disco que no conoces”, porque el objetivo no es caer en lo fácil y arriesgado menospreciando la cultura musical de cada uno dando por hecho que no conoces lo que vas a leer. En estas líneas que publicaremos, queremos ampliar estilos, conocimientos y, por qué no, ablandar el oído para sonidos algo subterráneos, investigar las posibilidades sonoras a través de discos o tocar lo que ahora llaman “distintas geografías”. Esperamos que esta sección te descubra algo nuevo, o desempolve ese sonido que disfrutaste, o, simplemente, alerte tu curiosidad ante los preciados desvaríos y preciosos experimentos que pululan por ahí. Porque, en el fondo, todos somos esa rara avis.

Rara Avis: Linda Smith

El sello Captured Tracks ha sido el encargado de poner el foco sobre Linda Smith, una autora de pop con actitud DIY que se ha mantenido como uno de los mejores tesoros guardados del pop de alcoba durante muchos años. Ella fue editando desde finales de los ochenta una cantidad nada desdeñable de 7 pulgadas y cedés mayoritariamente en su propio sello Preference.

En su Baltimore natal, Linda estuvo enrolada en el grupo Ceramic Madonna para después dar el salto a Nueva York y formar parte de The Woods junto a compañeras de correrías de sus primeros años como estudiante de Bellas Artes y músico aficionado. En la ciudad de los rascacielos tuvieron oportunidad de tocar en el legendario CBGB, uno de los sueños de cualquier compositora novel que se precie. Smith de nuevo emigra hacia Baltimore, y es cuando se mete de lleno en la autoproducción de sus casetes, y tener un compinche como Calvin Johnson de K Records le permite ir dando visibilidad a su trabajo.

Este recopilatorio Till Another Time: 1988-1996 editado en 2021 es una muestra de su talento para desarrollar canciones grabadas con un cuatro pistas y que, manteniendo un premeditado aroma naïf, se recopilan temas de tres de sus casetes primigenios: Do You Know The Way…? (1988), Love Songs for Laughs (1989), y Put It In Writing (1991).

Canciones que son un portento tanto en su aparente sencillez como en su sincretismo: de los ecos a The Velvet Underground en “I Just Had To” – en “A Crumb Of Your Affection” parece que rinda homenaje a “I’ll Be Your Mirror- , el pop sesentero y esquelético de “I See Your Face”, su admiración por el postpunk a lo Young Marble Giants en “Till Another Time”, el pop fantasmático con dejes a Lee Hazlewood en “There’s A!, o cerrando con su guitarra emitiendo sonidos ingrávidos en “I So Liked Spring” que a bien seguro son del agrado de The Reds, Pinks & Purples.

El legado de Linda Smith continúa: Captured Tracks ha reeditado dos elepés este año que son bellísimos: tanto Nothing Else Matters como I So Liked Spring son eslabones perdidos de una autora exquisita.

Escucha Rara Avis: Linda Smith – Till Another Time: 1988-1996 (Captured Tracks)