Stone Foundation – Is love enough? (100% Records)

Existe una forma de locura que a todos nosotros nos afecta en algún momento: la suspensión de nuestro propio juicio. Creemos en cosas imposibles, estrambóticas o ridículas casi a propósito. En mi interior sé que es un engaño, y, si lo pienso en demasiado, me doy cuenta de ello. Es por eso por lo que prefiero no pensarlo. O al menos, no durante mucho tiempo. ¿Es el amor suficiente?, esa es la pregunta que nos realiza Stone Foundation en su nuevo disco. Qué difícil respuesta. Cómo puede ser que, hace unos días, me encontraba comentando el presente catastrofista que estamos viviendo, hablando sobre el nuevo disco de Idles, y, ahora, crea en algo tan poético y tan hermosamente absurdo como que “el amor nos salvará”. Así me encuentro, cabalgando sobre mis propias contradicciones, suspendiendo mi juicio, aunque solo sea mientras escribo esta reseña. Solo la música es capaz de generar tales sentimientos, y si ya hablamos de un género como el soul, el sonido que surge directamente desde el corazón, qué más os puedo decir.

Para los que no la conozcan, la historia de Stone Foundation es una historia puzzle. Esparcidos sobre la mesa están los trozos que invitan a componer un relato de esos que idealizan la música. Formado por más de ocho miembros que han tocado en más de una docena de grupos, nos encontramos con este conjunto que sigue la senda del northern soul, del funky o del R&B británico. Un sonido que invita a escapar de la tristeza y la banalidad de la vida cotidiana. Liderados por Neil Jones y Neil Sheasby, y apadrinados por Paul Weller, este grupo de Midlands nos demuestra cómo en el mensaje y la melodía está la clave.

Una vez terminadas las presentaciones, ahora, soy yo el que os hace otra pregunta comprometida: ¿Saldremos de está siendo mejores personas? Mi respuesta es clara: No. Aun así, en el tiempo que duran las diecisiete canciones que componen el sexto álbum de esta banda, la utopía se hace posible. De hecho, en el lanzamiento del disco, que se produjo a principios de octubre gracias a la discográfica 100% Records, Sheasby nos decía: “Sentimos que era el momento adecuado para hablar sobre grandes temas como la esperanza, la compasión, la empatía, y de hecho el amor”. Este álbum tiene esa particularidad, es desgarrador, introspectivo, edificante y alegre, y todo ello en cantidades iguales.

Pero lo que más me sorprende es la cohesión que muestran sus canciones. Cada una se encuentra en el momento preciso, en el lugar idóneo. Cuenta con un inicio, un final y tres interludios; hablados en japonés, español y alemán respectivamente, buscando conectar al oyente con la universalidad del amor.

Otro de los elementos a destacar son las excelentes colaboraciones con las que cuenta. Paul Weller aparece en cinco de las canciones. Asume el liderazgo en “Deeper Love”, convirtiendo este tema en una canción con ritmos funkys en las que sobresale la voz del “ModFather”, respaldada a su vez por la fuerza de los sonidos instrumentales. Una de las canciones más importantes de este disco, y que, sin ninguna duda, también lo sería del álbum que sacó hace apenas unos meses titulado On Sunset (2020). También participa en los coros en el tema “Picture Life”, una canción que trata de superar la adversidad para crear un mundo mejor, incluyendo en el video las imágenes del propio grupo a lo largo de los años. Y en otras tres, su misión está tocando la guitarra. Por supuesto, en esta fiesta también participan sus antiguos compañeros de Style Council, Steve White y Mick Talbot. Un combo perfecto de música con clase.

Otra de las colaboraciones es con Durand Jones, una de las grandes promesas del soul a nivel internacional. Este cantante estadounidense es capaz de trasportarnos con su voz a la época dorada del género. La canción “Hold on to love” es capaz de conmoverte; su inicio nos recuerda a la voz de Al Green en la canción “Tired of being alone”, ganando fuerza según trascurren los segundos. Una canción que nos habla sobre encontrar nuestro camino, aferrarnos al amor y tener una actitud altruista ante la vida.

Es necesario mencionar a Laville, otro de los grandes artistas que aporta su grano de arena en este álbum. Este cantante del norte de Londres se hace cargo del micrófono en el tema “The Light in Us”, mostrándonos una interesante fusión entre un funky atrevido y un soul clásico con tintes contemporáneos.

Y es que Stone Foundation han conseguido sacar lo mejor de todos los colaboradores que han participado, incluyendo al actor y director Peter Capaldi que participa en la pista que cierra el álbum recitando a Vincent Van Gogh: “Es bueno amar tanto como se pueda, porque ahí radica la verdadera fuerza, y el que mucho amo realiza grandes cosas y se siente capaz, y lo que se hace por amor está bien hecho”. Y también, lo mejor de ellos mismos. Una prueba fehaciente es la apasionada “Help me” con el estilo clásico del soul de llamada y respuesta. También en “83: This i sour time” un tema que destaca por una poderosa voz femenina y un ritmo disco Groove bastante interesante.

Is Love Enough? es un disco que tiene la finalidad de alumbrarnos en estos tiempos sombríos. Y es que Stone Foundation ha sabido crear el mejor álbum de toda su carrera demostrándonos que en la unión reside la fuerza. El amor es para mí la mezcla de caos, magia, equilibrio y movimiento. Es cuando un sinfín de fuerzas distintas y sin sentido se unen y son sencillamente perfectas, o, funcionan sin apenas esfuerzo. La respuesta tan clara que os daba al inicio, ya no lo es tanto. Quién sabe, lo mismo he vuelto a suspender mi propio juicio. Una cosa está clara, será la música la que combata al miedo.

Escucha Stone Foundation – Is love enough?