Talk To Him: Especial Eurobeat y Dance 90’s

Fiel al espíritu heterogéneo y alejado de cualquier moda o reivindicación sobada, este mes la azotea sonora de Talk to Him rinde un homenaje al Eurobeat o también llamado Eurodance. Los calores del verano y el tiempo de descanso llevan a Him a retrotraerse hasta una época única e irrepetible dentro de una escena que fue capaz de componer himnos para la pista de baile completamente inauditos, diferentes y que, a día de hoy, no han hecho otra cosa que crecer hasta constatarse como uno de los movimientos musicales más infravalorados y mucho menos recordado de lo que debiera.

Aquellas personas que se dejaron llevar por esas melodías y ritmos, encontrarán un viaje alucinante hacia una tierra perdida que jamás volverá, y quienes por edad o desconocimiento no hayan buceado en este estilo, un refugio más cercano al reino de los sueños.

En definitiva, una nueva inmersión en el agujero de conejo que es este podcast, un no lugar que, sin embargo, llega a cualquier rincón de esta difusa realidad.