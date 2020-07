Este mes la azotea sonora de Talk to Him rinde homenaje en su sección de novedades a algunos de los estilos musicales más reivindicados por el podcast. Frente al agotamiento que sufren los diferentes géneros con el paso del tiempo, este capítulo intenta rescatar las propuestas más sugerentes de la escena synthwave, powerpop, cloud rap y blackgaze. Nombres tan imprescindibles como poco difundidos. No os perdáis la selección.