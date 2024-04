Te presentamos el primer álbum de Raúl Rabadán T-Bonski

Raúl Rabadán T-Bonski es un guitarrista, compositor, cantante y productor valenciano, muy conocido en la escena local del blues. Forma o ha formado parte de numerosos proyectos, entre los que se encuentran Marlow o Nasty Boggie, de los que te hemos hablado anteriormente en Muzikalia, así como Three Cool Cats, el dúo de swing y blues Dixie Jumble y el dúo de country-blues old school Big Hollers. En la mayoría de esos proyectos Raúl Rabadán se encuentra acompañado por Marian Zorio y/o Daniel Tena.

Raúl ha encontrado un hueco entre sus muchas ocupaciones para lanzarse en solitario y acaba de publicar su primer álbum en solitario. El disco, titulado Massala’s Jump, es en palabras de su autor un compendio de «blues, rock-blues, jump blues y soul», algo que no es de extrañar conociendo su trayectoria previa. Como primer sencillo se publicó, hace un par de semanas, el tema «Twinkle in her eye». Escrito por Raúl Rabadán, que también canta y toca todos los instrumentos, es una canción de aroma clásico que se mueve entre el soul y el rock ‘n roll más pausado.

Apenas unos días después Raúl Rabadán lanzó el segundo sencillo del disco, «God’s Got It». En este caso la canción es una versión de un tema góspel original de Reverend Charlie Jackson, original de 1970, que aquí Rabadán electrifica y desgarra para llevarlo a su terreno más R&B.

Si te gusta lo que has escuchado, aquí tienes el disco al completo para disfrutarlo si eres amante de este tipo de sonidos añejos y arenosos. El disco también está disponible para su escucha y adquisición en la página de Bandcamp de Raúl Rabadán T-Bonski.