Kodaline adelantan otro sencillo de su directo

Kodaline comparten «High Hopes», el tercer sencillo de su próximo nuevo álbum en vivo, Our Roots Run Deep, que se lanzará el 14 de octubre a través de Fantasy Records. Esta nueva canción sigue a los videos de «Brother» y «Wherever You Are«.

«High Hopes» apareció originalmente en el álbum debut doble platino de la banda, In A Perfect World de 2013, un éxito número 1 en su país de origen y un éxito Top 20 en el Reino Unido. Esta pista en directo captura una entusiasta respuesta de canto de la multitud en el íntimo Teatro Olympia de Dublín, donde se grabó el álbum en marzo de este año.

Producido con claridad prístina por su colega irlandés, Phillip Magee, Our Roots Run Deep presenta una muestra representativa de las melodías más preciadas del grupo y tres versiones esclarecedoras en más de 80 minutos de música.

“Este álbum es algo que queríamos hacer desde hace mucho tiempo, también es algo completamente nuevo para nosotros”, explica la banda . “Es un espectáculo acústico simplificado sin clic, lo que básicamente significa que es muy crudo y sin filtros. Queríamos tratar de capturar la energía y la atmósfera de la noche lo mejor que pudiéramos. Fue un espectáculo íntimo grabado en uno de nuestros lugares favoritos en el mundo, en la ciudad de Dublín en casa en Irlanda. Esperamos que lo disfruten tanto como nosotros disfrutamos al jugarlo”.

Escucha ‘High Hopes’ (Live) Kodaline

Foto Kodaline: Jennifer McCord