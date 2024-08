Escucha otro adelanto de Primal Scream, ‘Deep Dark Waters’

Primal Scream vuelven a la actualidad con Come Ahead, el que será su duodécimo disco, que será publicado el próximo 8 de noviembre. Once nuevas canciones que encuentran al principal compositor, vocalista y líder del grupo, Bobby Gillespie, ante algunas de las composiciones más personales de la carrera de su banda.

Bobby Gillespie comenta: “Estoy muy entusiasmado con este álbum en el sentido de que estarías haciendo tu primer disco. Si hubiera un tema general para Come Ahead, podría ser uno de conflicto, ya sea interno o externo. También hay un hilo de compasión que recorre el álbum. El título es un término de Glasgow. Si alguien amenaza con pelear contigo, dices: ‘¡adelante!’. Huele al espíritu indomable del ciudadano de Glasgow, y el álbum en sí comparte esa actitud agresiva y confianza. Allá arriba tienen una palabra para esto, gallus. Come Ahead también es un título bastante atrevido”.

El proceso de composición de Come Ahead comenzó en 2022. En ese momento, Bobby Gillespie no tenía idea de si volvería a hacer otro álbum de Primal Scream. Por primera vez en mucho tiempo, la letra llegó antes que la música. La historia fue lo primero. Bobby escribió solo, usando una guitarra acústica. Las ideas fluían rápidamente, en largos estallidos de inspiración. Este proceso, junto con el apoyo del productor David Holmes, proporcionó una nueva forma de entrar. Trabajando con Holmes y el guitarrista de Primal Scream, Andrew Innes, las sesiones de Come Ahead se completaron entre Belfast, Londres y Los Ángeles.

El mes pasado lanzaron «Love Insurrection«, y hoy están de vuelta con «Deep Dark Waters» un tema de psicodelia lisérgica con guitarras acústicas, que aborda los horrores de la guerra: «Bombardeamos y cuando corren / Les decimos que no pueden venir / Al igual que en la Segunda Guerra Mundial / No mostramos piedad por los judíos / También los tratamos como a otros / Los abandonamos al infierno / Decimos, ‘No son bienvenidos aquí / Envíalos a todos de vuelta allí'».

Escucha ‘Deep Dark Waters’ Primal Scream