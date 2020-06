The Kinks te invitan a participar en el #LolaDay

El 12 de junio de 1970, una de las legendarias bandas de Gran Bretaña, The Kinks, lanzó una canción innovadora que consolidaría aún más su lugar en la historia: “Lola”. Extraída como primer single de su álbum ‘Lola versus Powerman and the Moneygoround, Part One’.

The Kinks y BMG presentan para el 12 de junio el #LolaDay. El día oficial para esta legendaria canción que cumple en 2020, nada menos que 50 años.

Ese mismo día, podrás escuchar la nueva versión Rematerizada-2020, del mítico “Lola”, en todas las plataformas digitales.

A lo largo del día, diferentes grupos profesionales (y aficionados) de todo el mundo subirán sus versiones de “Lola” a través de las redes de The Kinks. Si estás interesado, manda ya tu versión, foto, dibujo, arte, etc. de “Lola” a: [email protected]

Los seguidores de la banda podrán -entre otras muchas cosas- “Lolafidelizar” (Lolafy) sus fotos de perfiles en redes, también habrá aplicaciones y personalizaciones para redes sociales o 10 nuevos stickers. Todo disponible en la web oficial.

“Recuerdo haber entrado en una tienda de instrumentos en Shaftesbury Avenue cuando estábamos a punto de grabar “Lola”. Le dije al dependiente: “Quiero obtener un sonido de guitarra realmente bueno en este disco, quiero un Martin (amplificador)”. Comenta el autor Ray Davies. “Y en la esquina tenían esta vieja Dobro (guitarra) de 1938 que compré por 150 Libras. Use ambos con “Lola” y de ahí nace ese sonido increíble: la combinación del Martin y la Dobro y una adecuada compresión en mesa”