Mudhoney posponen su gira hasta septiembre de 2021

Debido al coronavirus, los estadounidenses Mudhoney, que tenían previsto girar por España en septiembre de este año, han pospuesto su tour hasta el mismo mes del próximo año. De tal manera que las fechas definitivas de su visita son las siguientes (todas de 2021, repetimos): Barcelona, el 16 de septiembre (Razzmatazz; atención: este concierto cambia de sala y no se celebrará en Wolf, como se anunció en un principio); Sevilla, el 18 (dentro del Monkey Day Festival); y Madrid, el 19 (Sala Mon Live; y de nuevo atención: este concierto también cambia de ubicación y no se celebrará en Cool, como se anunció en un principio).

Las entradas adquiridas para las actuaciones que inicialmente iban a ofrecer en estas tres ciudades en septiembre del presente año siguen siendo válidas. Asimismo, quienes quieran la devolución del importe de las mismas podrán solicitarlo en los puntos de venta donde las compraron. Respecto a la fecha que tenían programada este año en el Visor Fest de Benidorm, la del 18 de septiembre, os comunicaremos a la mayor brevedad su reubicación en la gira de 2021. Un tour, el del año que viene, que será, como el que iban a realizar este año,una coproducción entre Houston Party y Ground Control.

Considerada la banda que puso los cimientos del grunge, Mudhoney fueron quienes dieron el disparo de salida, quienes colocaron el primer ladrillo, quienes abrieron la espita, de esa triunfal generación rockera encabezada por ellos mismos, Nirvana, Soundgarden y Pearl Jam. Fueron también el primer grupo que triunfó en el sello Sub Pop, la discográfica que desde Seattle impulsó y capitalizó la mayor parte de aquel movimiento, y en la que Mudhoney ha publicado casi la totalidad de su obra. En su música confluyen el músculo del heavy metal, la actitud del punk y el primitivismo del garage. El ruido y el descuido, la amenaza y la diversión. Fundados en 1980, han publicado una decena de álbumes y media docena de EPs, siendo una muestra de su longevidad (y de su frescura) que tanto el disco que publicaron en 1992, “Piece Of Cake”, como el que sacaron en 2013, “Vanishing Point”, llegaron al número 9 de la lista del Billboard en su apartado “Top Heatseekers”, destinado a destacar las ventas tanto de artistas nuevos como de aquellos en desarrollo. Su último LP de estudio es “Digital Garbage”, de septiembre de 2018, y su último EP, “Morning In America”, de septiembre de 2019.

Nuevas fechas de Mudhoney:

16 Sep 2021 – BARCELONA – Razzmatazz 2 – Entradas

17 Sep 2021 – Pendiente de anunciar

18 Sep – SEVILLA – Monkey Day – Entradas

19 Sep – MADRID – Sala Mon Live – Entradas