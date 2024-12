The National – Rome (4AD / Popstock!)

El doblete publicado por The National el pasado año, quizá no quedará en el recuerdo como el punto más destacado de su carrera, pero sirvió para revitalizar a la banda devolviéndole cierta consistencia diluida en los últimos tiempos con trabajos tan prescindibles como I Am Easy to Find (19). Tanto First Two Pages of Frankenstein (23) como Laugh Track (23), son dos sólidas propuestas que aunque en gran parte ampliaban sus más reconocibles tics, también se abrían a nuevas exploraciones, recuperando cierto brío y dejándonos unas presentaciones muy por encima de las más recientes, recuperando una magia comparable a la de sus mejores épocas. Conscientes de ello, publican ahora este Rome grabado el 3 de junio de 2024 en el Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone en la capital italiana.

Todo un baño de multitudes expuesto en nada menos que veintiuna canciones sin sobregrabaciones, que son testigo de la energía del grupo en directo. Un recorrido que abarca toda su discografía, incluyendo temas emblemáticos como «Mr. November», «Bloodbuzz Ohio», «Don’t Swallow the Cap» y «Fake Empire», así como piezas más recientes como «Eucalyptus», «New Order T-Shirt» y «Tropic Morning News», que se integran con total naturalidad.

Un repertorio que pasa de lo íntimo a lo más épico, donde canciones como «Light Years» y «I Need My Girl» muestran la vulnerabilidad de un Matt Berninger a quien se le quiebra la voz, para poco después verle explotar con fuerza en temas como «Day I Die», «Smoke Detector», una colosal “The Geese of Beverly Road” y «All the Wine».

Ahí es donde encontramos la gracia a este Rome, que supura autenticidad. Escuchar el concierto sin sobreproducción pero muy bien mezclado da muestra de una cruda honestidad espejo del espíritu del propio rock en directo. En un momento en el que muchas bandas optan por la perfección de estudio, The National elige la humanidad de la imperfección, apuntándose un tanto y dejando un bonito regalo a sus seguidores con más de hora y media que nos traslada de la forma más fidedigna posible, a lo que sería disfrutar de ellos sobre un escenario en nuestros días.

¿Les parece poco?

Escucha The National – Rome